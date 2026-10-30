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Nové chodníky, lavičky i lehátka. Ostrava připravuje další část Cesty vody

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Oblíbená přírodně-naučná stezka Cesta vody v ostravském Bělském lese se opět rozroste. Připravovaná závěrečná etapa propojí dosavadní trasy se Starou Bělou a Dubinou. Návštěvníky čekají nové povalové chodníky, odpočinková místa i vyhlídky do okolní přírody.
Nové chodníky, lavičky i lehátka. Ostrava připravuje další část Cesty vody

Nové chodníky, lavičky i lehátka. Ostrava připravuje další část Cesty vody

Zdroj: Město Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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