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Nehoda vlaku ve virtuální realitě. Moravskoslezští záchranáři uspěli na soutěži

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Nehoda osobního vlaku, větší počet zraněných a nutnost rychle rozhodovat o jejich ošetření. Takový scénář připravili moravskoslezští záchranáři pro účastníky celoslovenské soutěže RESCUE 2026. Za originální soutěžní úkol využívající simulaci a virtuální realitu získali ocenění.
Nehoda vlaku ve virtuální realitě. Moravskoslezští záchranáři uspěli na soutěži

Nehoda vlaku ve virtuální realitě. Moravskoslezští záchranáři uspěli na soutěži

Zdroj: ZZS MSK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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