Ostrava se chystá na Vánoce, trhy začnou už třetí listopadovou sobotu

Ostrava se chystá na Vánoce, trhy začnou už třetí listopadovou sobotuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava se chystá na Vánoce, trhy začnou už třetí listopadovou sobotuZdroj: Lukáš Kaboň
Článek byl publikován 30.10.2026 13:00
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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