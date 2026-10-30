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S dýněmi dovádí sloni i hroši. Ostravská zoo prosí o přebytky ze zahrádek

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Pravá podzimní atmosféra dorazila i do ostravské zoo. S blížícím se Halloweenem si zvířata pochutnávají na lahodných dýních. Ošetřovatelé proto vyzývají zahrádkáře a pěstitele zeleniny, kteří mají přebytky, aby jim vypomohli a plody donesli. Užijí si je třeba hroši, sloni nebo opice.
S dýněmi dovádí sloni i hroši. Ostravská zoo prosí o přebytky ze zahrádek

S dýněmi dovádí sloni i hroši. Ostravská zoo prosí o přebytky ze zahrádek

Zdroj: Monika Vlčková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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