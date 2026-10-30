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Fanoušci se dočkali. Martin Garrix se po pěti letech vrátí na Colours of Ostrava

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Na Colours of Ostrava se po pěti letech vrací světová DJská hvězda Martin Garrix. V roce 2027 se postará o finále festivalu a fanouškům představí také nové album. Program nově doplní americký zpěvák David Kushner a australská kapela 5 Seconds of Summer.
Fanoušci se dočkali. Martin Garrix se po pěti letech vrátí na Colours of Ostrava

Fanoušci se dočkali. Martin Garrix se po pěti letech vrátí na Colours of Ostrava

Zdroj: Nicholas Matyinko
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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