Oblíbená věcička, která otevře stovky aut, dostává nástupce. Bude to plnohodnotný mini-PC s Linuxem a 5G za 8 500 Kč

Tou oblíbenou věcičkou je Flipper Zero, kapesní zařízení velikosti hrací karty, které umí číst a emulovat signály řady rádiových ovladačů, NFC karet, RFID čipů i infračervených dálkových ovladačů. Právě díky široké kompatibilitě s rádiovými protokoly si vysloužil pověst gadgetu, který otevře stovky aut. Realita je ale složitější: Flipper Zero zvládá pracovat s řadou starších systémů s pevnými kódy, ale moderní vozy s rolling codes oficiální firmware nepodporuje pro uložení a přehrání signálu. Sám výrobce opakovaně vysvětluje, že skutečné krádeže aut s bezklíčovým přístupem řeší zloději specializovaným hardwarem, ne Flipperem. A teď k nástupci. Jmenuje se Flipper One, oznámil ho 21. května 2026 zakladatel firmy Pavel Žovner a nejde o pouhý upgrade předchůdce. Je to úplně jiný projekt, plnohodnotný přenosný linuxový počítač s osmijádrovým čipem Rockchip RK3576, 8 GB operační paměti LPDDR5, 64 GB úložiště UFS, dvěma gigabitovými ethernetovými porty, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E a rozšiřujícím M.2 slotem, přes který lze připojit 5G/LTE modem. Cílová cena základní konfigurace je přibližně 350 dolarů, v přepočtu zhruba 8 500 Kč, ale jde o orientační rámec, ke kterému je třeba připočítat 21% DPH, dopravu a případný příplatek za modemový modul.
Z kapesní hračky na síťový nástroj do terénu
Flipper Zero byl od začátku koncipovaný jako „tamagoči pro hackery“, drobné MCU zařízení s monochromatickým displejem a křížovým ovladačem, které si poradí s rádiovými signály pod 1 GHz, NFC, RFID a infračervenými protokoly. Prodalo se ho přes milion kusů a na původním Kickstarteru v roce 2020 přilákal téměř 38 000 přispěvatelů, kteří složili 4,88 milionu dolarů.
Flipper One ale operuje v jiné lize. Žovner v rozhovoru pro Gizmodo přiznal, že ho u malých linuxových zařízení vždycky štvala nutnost připojovat myš a klikat na miniaturní desktopové prvky. Proto tým vyvinul FlipCTL, vlastní grafické rozhraní optimalizované pro ovládání křížovým ovladačem a touchpadem přímo na zařízení, bez klasického desktopového prostředí. Výsledek? Zařízení, které se vejde do kapsy, ale zvládne roli cestovního routeru, VPN brány, síťového analyzátoru, tenkého klienta nebo dokonce TV boxu po připojení k monitoru přes HDMI.
Co se skrývá pod kapotou
Specifikace Flipperu One se čtou spíš jako parametry kompaktního stolního počítače než kapesního gadgetu:
- Procesor: Rockchip RK3576, 8 jader (4× Cortex-A72 + 4× Cortex-A53). Podle Žovnera výkonově překonává Raspberry Pi 5 ve vícejádrové zátěži, v jednojádrové je mírně slabší.
- Paměť a úložiště: 8 GB LPDDR5 RAM, 64 GB UFS, slot na microSD.
- Konektivita: 2× gigabitový Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C s DisplayPort Alt Mode.
- Displej a ovládání: Vestavěný displej, křížový ovladač, touchpad, fyzická tlačítka.
- Rozšíření: M.2 slot pro 5G/LTE modem (Nano SIM i eSIM), SDR moduly a další periferie.
- Napájení: Vestavěná baterie, nabíjení přes USB-C Power Delivery.
- Pomocný čip: RP2350 MCU pro správu displeje, tlačítek a napájení nezávisle na hlavním CPU.
Vedle hlavního procesoru běží celý systém na plně upstreamovaném Linuxu. To znamená, že uživatel dostane přístup ke kompletnímu ekosystému linuxových nástrojů, od Wiresharku přes Nmap až po vlastní skripty.
5G ano, ale ne v základu
Mobilní konektivita není součástí základní konfigurace za oněch přibližně 350 dolarů. Flipper One ji řeší modulárně, přes M.2 slot, do kterého se zasune 5G nebo LTE modem. To je zároveň výhoda i komplikace. Výhoda, protože si uživatel může vybrat modem podle operátora a regionu. Komplikace, protože finální cena „plnohodnotného 5G mini-PC“ bude vyšší než základní konfigurace.
Pro českého kupujícího je cenová kalkulace ještě o krok složitější. Kickstarter vybírá platby v měně projektu, takže konečná částka závisí na kurzu v okamžiku úspěšného ukončení kampaně. K tomu přibude 21% DPH a poštovné; Flipper sice obsluhuje EU z evropského skladu, ale dopravné se dopočítává podle cílové země.
Legálnost v Česku a kanadský strašák
Kolem Flipperu se pravidelně objevuje otázka legálnosti. Kanadská vláda v únoru 2024 oznámila záměr hledat cesty k omezení zařízení používaných ke kopírování bezdrátových signálů pro vstup do vozidel a jmenovitě zmínila Flipper Zero. V Česku ale situace vypadá jinak. Flipper na svém prodejním rozcestníku uvádí pro Česko přímý prodej, stávající Flipper Zero má EU prohlášení o shodě a Český telekomunikační úřad řeší provoz rádiových zařízení přes CE certifikaci a frekvenční podmínky, nikoli přes jmenný zákaz konkrétních značek. K 31. srpnu 2026 neexistuje žádné dohledané české úřední omezení.
Výrobce se navíc od potenciálně nelegálních funkcí distancuje. Oficiální firmware Flipperu Zero neobsahuje rušení ani útok hrubou silou, vysílání je omezené na civilně povolená pásma podle regionu. Za komunitní firmware nese odpovědnost uživatel. U Flipperu One zatím finální bezpečnostní politika nebyla zveřejněna, ale precedent nastavený u Zero naznačuje podobný přístup.
Kdy a jak ho získat
Přesné datum spuštění kampaně na Kickstarteru firma dosud nezveřejnila, veřejně zaznělo pouze „později v roce 2026“. Žovner přiznal, že projekt je „neuvěřitelně náročný finančně i technicky“ a že cenu ovlivňuje i aktuální krize na trhu s paměťovými čipy. Zapojit se z Česka bude možné standardně přes Kickstarter: založit účet, vybrat odměnu, zvolit dopravu do ČR a zaplatit kartou.
Největší generační skok Flipperu One nespočívá v tom, že by lépe „odemykal auta“. Spočívá v tom, že malá firma poprvé zkouší proměnit virální kapesní hračku v samostatnou kategorii přenosných linuxových síťových nástrojů. Jestli se jí to podaří za cenu kolem devíti tisíc korun, bude to v segmentu jednodeskových počítačů hodně zajímavá nabídka.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda