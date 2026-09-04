Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vyhlašujeme 5 nejlepší cviků pro seniory 60+. Udrží vás v kondici i v důchodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po šedesátce se běžné věci najednou zdají těžší. Vstát z křesla, vyjít schody do patra nebo dojít na nákup a nést tašky domů. Za tím vším stojí ubývající svalová síla, kterou jde ale zpomalit. Stačí k tomu pár jednoduchých cviků,...
Vyhlašujeme 5 nejlepší cviků pro seniory 60+. Udrží vás v kondici i v důchodu

Vyhlašujeme 5 nejlepší cviků pro seniory 60+. Udrží vás v kondici i v důchodu

Zdroj:
Reklama
Další články z Asenior.cz
Vyhlašujeme nejhorší psy pro seniory. Češi 60+ si je pořád kupují a pak je nezvládají
Vyhlašujeme nejhorší psy pro seniory. Češi 60+ si je pořád kupují a pak je nezvládají
Vyhlašujeme nejlepší pití pro seniory: slazené limonády jsou pro ně nevhodné kvůli velkému množství cukru
Vyhlašujeme nejlepší pití pro seniory: slazené limonády jsou pro ně nevhodné kvůli velkému množství cukru

Ve stáří se mění spousta věcí a pitný režim patří mezi ně. Tělo staršího člověka hospodaří s vodou jinak...

Vyhlašujeme nejlepší last minute dovolenou pro seniory. Je tam teplo i v září a skoro žádní turisté
Vyhlašujeme nejlepší last minute dovolenou pro seniory. Je tam teplo i v září a skoro žádní turisté

Konec léta neznamená konec sezóny u moře. Právě naopak. Ve chvíli, kdy se děti vrací do lavic a pláže se...

Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně
Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně

Cesta od lékaře domů vypadá u spousty seniorů stejně. Z ordinace si odnesou hrst předpisů, další den zajdou...

Vyhlašujeme nejhorší svačiny pro seniory. Zasytí jen na dvě hodiny a zbytečně zvednou tlak
Vyhlašujeme nejhorší svačiny pro seniory. Zasytí jen na dvě hodiny a zbytečně zvednou tlak

Sladký koláč k odpolední kávě nebo pár koleček salámu na bílém rohlíku. Vypadá to jako naprosto neškodná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

Všechny články tohoto autora →
Asenior.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.