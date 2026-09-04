Vyhlašujeme 5 nejlepší cviků pro seniory 60+. Udrží vás v kondici i v důchodu

Po šedesátce se běžné věci najednou zdají těžší. Vstát z křesla, vyjít schody do patra nebo dojít na nákup a nést tašky domů. Za tím vším stojí ubývající svalová síla, kterou jde ale zpomalit. Stačí k tomu pár jednoduchých cviků, na které nepotřebujete posilovnu ani drahé vybavení. Vybrali jsme pětici, díky které zůstanete samostatní a jistí v pohybu co nejdéle.
Proč síla po šedesátce rozhoduje o samostatnosti
Se stoupajícím věkem svaly přirozeně slábnou a ubývá jich. Tělo pomaleji reaguje, hůř drží rovnováhu a roste strach z pádu. Právě pády přitom patří k nejzávažnějším rizikům vyššího věku, i drobné zakopnutí totiž může skončit zlomeninou.
Naštěstí to není nezvratné. Pravidelný pohyb udrží svaly, klouby i kosti v kondici a člověk zase našlapuje jistěji. Nepotřebujete k tomu žádné výkony ani těžké váhy, stačí mírná, ale pravidelná zátěž.
Vstávání ze židle vás udrží soběstačné
Nejužitečnější cvik vychází z pohybu, který děláte několikrát denně, totiž ze vstávání ze sedu. Sedněte si na pevnou židli, chodidla opřete o podlahu a zvedněte se tahem stehen, ruce nechte v klíně. Pak zvolna klesněte zpátky. Zpevníte tak stehna a hýždě, bez kterých se neobejdete při vstávání z postele ani z toalety.
Síla stehen a hýždí rozhoduje o tom, jak dlouho se člověk po šedesátce obejde bez pomoci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Výpony na špičky přidají jistotu při chůzi
Chyťte se opěradla židle nebo kuchyňské linky a přeneste váhu na bříška chodidel, až se paty odlepí od podlahy. Nahoře chvilku vydržte a pomalu klesněte zpět. Procvičíte tím lýtka a kotníky, na kterých stojí vaše stabilita na schodech i na nerovném chodníku, a lýtko navíc lépe žene krev z nohou nahoru.
Stoj na jedné noze trénuje rovnováhu
Rovnováhu nejlíp potrénujete tak, že si ji záměrně ztížíte. Opřete se jednou rukou o pevný stůl a zvedněte jedno chodidlo pár centimetrů nad zem. Zkuste vydržet bez kolébání, volně přitom dýchejte a pak nohy prohoďte. Právě schopnost ustát chvíli na jedné noze rozhoduje o tom, jestli při zaváhání upadnete, nebo se včas zachytíte.
Schopnost udržet rovnováhu na jedné noze rozhoduje o tom, jestli při zaváhání upadnete, nebo se zachytíte. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Lehké činky i lahev s vodou posílí paže
Horní půlka těla se často odbývá, přitom silné paže potřebujete na tašky s nákupem i jako oporu při vstávání. Vezměte malé činky, a když je doma nemáte, poslouží dvě naplněné lahve od vody. Vsedě i ve stoje pomalu pokrčujte lokty a přitahujte ruce k ramenům, pak je zase spouštějte. Pohyb veďte pomalu a bez švihání.
Kliky u stěny zpevní ruce i hrudník
Na klasické kliky na zemi si po šedesátce troufne málokdo, jejich lehčí verzi u stěny ale zvládne skoro každý. Postavte se čelem ke zdi na délku paží, dlaně opřete o stěnu ve výšce ramen a pomalu pokrčujte lokty, dokud se nosem nepřiblížíte ke zdi. Pak se odtlačte zpátky. Zapojíte paže, ramena i hrudník, aniž byste přetěžovali zápěstí a záda.
Přehledně všech pět cviků shrnuje následující tabulka:
Cvik Co posiluje Doporučené provedení Vstávání ze židle stehna a hýždě 10 zvednutí, časem 2 série Výpony na špičky lýtka a kotníky 10 až 15 pomalých opakování Stoj na jedné noze rovnováha zhruba 20 vteřin na každou nohu Lehké činky nebo lahev s vodou paže 8 až 12 opakování v 1 až 2 sériích Kliky u stěny ruce, ramena a hrudník 8 až 12 opakování, klidně 2 série Jak často cvičit a kdy zpozornět
Posilování zařaďte dvakrát až třikrát týdně a mezi tréninky dopřejte tělu den na odpočinek. Rovnováhu můžete trénovat i častěji, klidně krátce každý den. Před cvičením se vždy pár minut rozhýbejte a protáhněte, ať nejdete do pohybu se studenými svaly.
Než se do cvičení pustíte, myslete i na pár zásad bezpečnosti:
Obujte si domácí boty s podrážkou, která drží; v samotných ponožkách hrozí podklouznutí. Z prostoru, kde cvičíte, ukliďte volné rohožky a kabely, o které jde zakopnout. Pokud vás trápí srdce, klouby, vysoký tlak nebo se zotavujete po operaci, nejdřív to proberte se svým lékařem. Jakmile něco ostře zabolí, zpomalte nebo cvik na chvíli vynechte.
Zdroje: https://zdravopedie.cz/top-10-cviku-pro-seniory-pro-lepsi-silu-a-pohyblivost, https://seniorhub.cz/blog/seniori/cviceni-rovnovahy-pro-seniory/, https://www.medicum.cz/rubriky/senior-v-pohybu/sila-v-60-cviky-pro-dlouhodobou-formu/, https://www.bezhladoveni.cz/cviceni-pro-seniory/, https://www.neztratitsevestari.cz/poradna/zdravi-rodina-vztahy-poradna/manual-pro-seniory-jak-se-spravne-hybat-a-omezit-riziko-urazu/