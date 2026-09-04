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Za Husáka stála 1 980 Kčs a měl ji doma každý kutil. Nemáte tuhle věc ještě v garáži?

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V rohu spousty českých garáží a kůlen leží těžký kus železa, kolem […]
Za Husáka stála 1 980 Kčs a měl ji doma každý kutil. Nemáte tuhle věc ještě v garáži?

Za Husáka stála 1 980 Kčs a měl ji doma každý kutil. Nemáte tuhle věc ještě v garáži?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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