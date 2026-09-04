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Kopr necháte 2 roky samovýsevem a třetí rok sklízíte tak hustý, že ho nestíháte spotřebovat. Většina zahrádkářů dělá opak

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Většina zahrádkářů kopr pěstuje jako jednorázovou záležitost: na jaře vyseje, v létě ostříhá listy, záhon uklidí a příští rok začíná od nuly.
Kopr necháte 2 roky samovýsevem a třetí rok sklízíte tak hustý, že ho nestíháte spotřebovat. Většina zahrádkářů dělá opak

Kopr necháte 2 roky samovýsevem a třetí rok sklízíte tak hustý, že ho nestíháte spotřebovat. Většina zahrádkářů dělá opak

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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