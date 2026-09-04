Dřevěná hračka od Lega se prodala za dvojnásobek odhadu. O ceně rozhoduje patina a mechanismus zvuku, který firma opustila v 60. letech

Veřejně dohledatelný předaukční odhad se přitom pohyboval mezi 25 000 a 31 000 DKK. I při vyšší variantě kupec zaplatil téměř dvojnásobek. Co přesně hnalo cenu tak vysoko? Odpověď se skrývá pod vrstvou sedmdesát let starého laku a uvnitř mechanismu, který dodnes vydává zvuk.
Produkt č. 427: tři roky výroby, desetiletí zapomenutí
Oficiální archiv LEGO Group eviduje hračku pod katalogovým číslem 427 a názvem „Racing Driver with Sound“, v dánském originálu „Væddeløbskører m. lyd“. Výroba začala roku 1949 a skončila už v roce 1951. Aukční dům Lauritz kus doplnil přezdívkou „Ladybug“, patrně podle tvaru karoserie připomínajícího berušku. Tříleté výrobní okno je extrémně krátké i na poměry rané dřevěné produkce Lega, která jako celek přežila do přelomu padesátých a šedesátých let. Právě ta krátkost znamená, že exemplářů v jakémkoli stavu koluje po světě minimum.
Archivní záznam u modelu 427 uvádí lakonickou poznámku „halvmekanisk med stemme“, tedy polomechanický se zvukem. Elektronika v tom nehrála žádnou roli. Šlo o čistě pohybem aktivovaný prvek: když dítě hračku táhlo nebo tlačilo po podlaze, vnitřní mechanika rozezněla zvukový efekt. Srovnatelný princip dokládá i příbuzná dřevěná kachna Lego (produkt č. 482), u níž je popsán charakteristický klapavý zvuk doprovázený pohybem hlavy. Jednoduchost konstrukce, minimum součástek, žádná elektronika, žádné baterie, paradoxně zajistila, že mechanismus dokáže přežít celá desetiletí, pokud ho nezničí vlhkost, prasklé dřevo nebo neodborný zásah.
Proč sběratelé platí prémii za opotřebení a původní lak
Sběratelská logika u historických hraček funguje jinak, než by laik čekal. Přelakovaný, nablýskaný kousek s rovnoměrným povrchem budí podezření. Naopak přirozeně zestárlý finiš, teplý tón dřeva, saténový lesk od desítek let manipulace, drobné oděrky v místech, kde dětská ruka hračku svírala, představuje důkaz autenticity, který žádná renovace nedokáže napodobit.
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Muzejní metodika americké Správy národních parků rozlišuje mezi patinou a poškozením: patina je stabilní, čitelný povrch nesoucí stopy času, zatímco aktivní odlupování, plíseň či nejednotné přemalby už hodnotu strhávají. U vydraženého závoďáka aukční listing výslovně zmiňuje jeden neoriginální šroub, detail, který ukazuje, jak precizně se dnes originalita sleduje. Každý moderní zásah, byť drobný, snižuje prémii za původní stav. Funkční zvukový mechanismus pak cenu vyžene ještě výš, protože dokládá, že hračka přečkala sedm dekád bez fatálního poškození vnitřních dílů.
Konec dřevěné éry: požár, plast a systém, který změnil svět
Model 427 zmizel z nabídky už v roce 1951, zvukové dřevěné hračky ale u Lega dožívaly déle. Kachna „Duck with Quacking Voice“ (č. 482) se podle
firemního archivu vyráběla až do let 1958–1959. Celá dřevěná větev pak prošla dvěma ranami v rychlém sledu: v srpnu 1959 ji vedení firmy vyčlenilo z hlavní produktové řady pod značku BILOfix a v únoru 1960 požár továrny na dřevěné hračky v Billundu definitivně uzavřel kapitolu.
Za strategickým odklonem stál „System in Play“, filozofie vzájemně kompatibilních plastových kostek, kterou Lego rozvíjelo od poloviny padesátých let. Zavedení principu výstupků a trubek v roce 1958 dalo kostkám pevné spojení a otevřelo cestu k modulárnímu stavění, jež firmu proslavilo. Dřevěné tahací hračky se zvukovými mechanismy patřily do jiného světa, světa řemeslné ruční výroby, kde každý kus nesl individuální stopy dílny. Právě tato řemeslná povaha z nich dnes dělá sběratelské unikáty.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková