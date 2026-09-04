Smlouva ANZUS slaví 75 let. Canberra potvrdila vazbu na USA i NZ

Dokument z roku 1951 stvrdil spojenectví zrozené ve válkách
Podpisem smlouvy ANZUS v roce 1951 získalo australsko-americké spojenectví formální podobu. Podle australského ministerstva obrany vzniklo toto pouto už dříve, a to na bojištích dvou světových válek, a smlouva je tak spíše potvrzením existující vazby než jejím počátkem. Resort dokument označuje za základní kámen australské obrany a bezpečnosti a za oporu dlouhodobé spolupráce se Spojenými státy a Novým Zélandem.
Více než sedm desetiletí podle ministerstva smlouva podpírá mír, stabilitu a prosperitu v regionu a nadále přispívá k jeho strategické rovnováze.
Washington zůstává hlavním strategickým partnerem
Ve vztahu ke Spojeným státům resort nepočítá se změnou kurzu. „Spojené státy zůstávají naším nejbližším spojencem a hlavním strategickým partnerem,“ uvádí se v prohlášení.
Do budoucna chce Austrálie s Washingtonem podle ministerstva úzce spolupracovat tak, aby spolupráce přinášela výsledky obyvatelům obou zemí, a prohlubovat vazby přátelství a dobré vůle, které obě země spojují po generace.
S Novým Zélandem k integrovanějším silám ANZAC
Druhou linii připomínky tvoří vztah k Novému Zélandu, který ministerstvo popisuje jako bližší než kdykoli předtím a pevně ukotvený ve sdílené historii. Základy tohoto bezpečnostního partnerství klade do doby prvních jednotek ANZAC a konstatuje, že tentýž duch oživuje i současnou podobu spojenectví.
Spolupráce se přitom podle resortu dál vyvíjí. Součástí tohoto vývoje je snaha působit jako stále více integrovaná a bojeschopná síla ANZAC.
Region ve složitějším strategickém prostředí
Spojenectví hraje podle ministerstva zásadní roli při zajišťování národní bezpečnosti a při podpoře stability v indo-pacifickém prostoru. Cílem je podle prohlášení přispívat k utváření regionu, v němž je respektována suverenita jednotlivých států.
Výročí přichází v době, kterou resort označuje za stále složitější strategické prostředí. Právě v této souvislosti Canberra znovu potvrzuje trvalou hodnotu smlouvy ANZUS.