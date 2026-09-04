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Smlouva ANZUS slaví 75 let. Canberra potvrdila vazbu na USA i NZ

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Australské ministerstvo obrany si 1. září 2026 připomnělo pětasedmdesát let od podpisu bezpečnostní smlouvy ANZUS. Ve svém prohlášení označilo dokument z roku 1951 za jeden ze základních pilířů australské obrany a potvrdilo, že Spojené státy zůstávají pro Canberru nejbližším spojencem a hlavním strategickým partnerem.
Smlouva ANZUS slaví 75 let. Canberra potvrdila vazbu na USA i NZ

Smlouva ANZUS slaví 75 let. Canberra potvrdila vazbu na USA i NZ

Zdroj: Wikimedia Commons, Petty Officer 2nd Class David Cox
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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