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Karlovarský kraj pronajme zámeček v Dalovicích waldorfské škole

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Kraj pronajme nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku na deset let Waldorfské základní škole a mateřské škole Wlaštovka Karlovy Vary. Podle předpokladů by tam výuka mohla začít od příštího školního roku.
Karlovarský kraj pronajme zámeček v Dalovicích waldorfské škole

Karlovarský kraj pronajme zámeček v Dalovicích waldorfské škole

Zdroj: město Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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