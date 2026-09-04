Vyhlašujeme nejhoršího žrouta energie v české domácnosti. Běží skoro pořád a ročně sebere až 3 500 Kč

Když doma pátráte po tom, co nejvíc nafukuje účet za elektřinu, většina lidí si posvítí na troubu, rychlovarnou konvici nebo pračku. Opravdový rekordman se ale krčí v rohu kuchyně, tváří se nenápadně a nikdy ho nevypnete. A právě proto se z něj stává největší žrout mezi spotřebiči, které najdete úplně v každé domácnosti.
Rozhodují hodiny provozu za celý rok
Rychlovarná konvice si bere kolem 2 000 wattů a dokáže za pár minut spolknout velkou dávku energie. Trouba a varná deska na tom nejsou o moc lépe. Háček je v tom, že tyhle spotřebiče zapínáte jen na chvilku denně, takže se jejich spotřeba za celý rok nakonec tolik nenasčítá.
Úplně jiný případ je spotřebič s nízkým příkonem, který ovšem běží pořád dokola. Malé číslo vynásobené tisíci hodin provozu vyroste do slušné sumy. Rozhodující je proto celkový počet hodin, které spotřebič za rok najede. A v tom nemá chladnička konkurenci.
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Tím spotřebičem je chladnička s mrazákem. Jako jediná v celé domácnosti jede nepřetržitě, 24 hodin denně a 365 dní v roce. Nedá se na noc vypnout ani o dovolené odpojit, kompresor se spíná pořád, ať jste doma nebo ne. Proto ji energetici dlouhodobě označují za největšího žrouta mezi běžnými kuchyňskými pomocníky.
Aby to bylo férové. Kdo si vodu ohřívá elektrickým bojlerem nebo doma topí elektřinou, spotřebuje na tom mnohonásobně víc. Tyhle systémy ale doma nemá každý. Chladničku s mrazákem má naopak úplně každá domácnost, a proto je to ten skrytý žrout, na kterého většina lidí vůbec nemyslí.
Starý kus vytáhne z peněženky až 3 500 korun ročně
Kolik vás lednice stojí, určuje hlavně její energetická třída a stáří. Moderní úsporný model třídy A spotřebuje kolem 108 kilowatthodin za rok. Při dnešní průměrné ceně kolem 6 korun za kilowatthodinu to znamená zhruba 650 korun ročně, tedy necelé dvě koruny denně.
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U starých kousků je to úplně jiná liga. Kombinovaná lednice s mrazákem stará patnáct let klidně spotřebuje kolem 500 až 580 kilowatthodin ročně a její provoz vyjde zhruba na 3 000 až 3 500 korun. Cena elektřiny se přitom v roce 2026 pohybuje zhruba od 4,50 do 7,50 koruny za kilowatthodinu podle dodavatele a sazby, takže u nejdražších tarifů může být účet ještě vyšší.
Rozdíl mezi úsporným a starým modelem přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ chladničky Roční spotřeba Roční náklad Moderní úsporný model třídy A kolem 108 kWh zhruba 650 Kč Stará kombinovaná lednice s mrazákem (15 let) 500 až 580 kWh 3 000 až 3 500 Kč Druhá mraznička ve sklepě je tichý zloděj Přečtěte si také: Tahle 1 věc je největším žroutem vody v českých domácnostech. Češi o tom neví a prodělají kvůli tomu klidně i 18 000 Kč
Nejhůř dopadají domácnosti, které mají kromě lednice ještě samostatnou mrazničku. Ta jede stejně nonstop a starší skříňový model přesahující deset let spolkne klidně 400 až 700 kilowatthodin za rok, což při dnešní ceně dělá i přes 2 000 korun. A i novější mraznička ve sklepě nebo v garáži, kterou skoro nevyužíváte, přidá k účtu bez povšimnutí kolem 1 000 korun ročně.
Roli hraje i to, kde spotřebič stojí. Když stejný mrazák přestěhujete z chladné chodby nebo sklepa do vytopené kuchyně, spolkne o 20 až 30 procent elektřiny navíc. Připlatíte si i za vrstvu námrazy, protože už pět milimetrů ledu zvedne spotřebu zhruba o desetinu. A když teplotu stáhnete pod doporučených minus osmnáct stupňů, za každý stupeň navíc zaplatíte o pět až sedm procent víc.
Žrouta zkrotíte i bez nákupu nové lednice
Než utratíte za nový spotřebič, zkuste pár drobností:
Odstranění prachu z mřížky za lednicí patří mezi drobnosti, které dokážou snížit její spotřebu bez nákupu nového spotřebiče. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Odmrazujte mrazák aspoň jednou ročně. Kontrolujte, jestli dobře těsní dvířka. Otřete prach z mřížky vzadu. Chladničku odsuňte od trouby, radiátoru i přímého slunce. Teplotu nastavte rozumně, u mrazáku stačí minus osmnáct stupňů.
Pokud ale doma máte patnáct let starý kus, který jede skoro bez přestávky, výměna za úsporný model se často vyplatí. Rozdíl v ročních nákladech mezi starou a novou úspornou lednicí klidně přesáhne 2 000 korun, takže se investice do několika let vrátí. A jestli vám druhá mraznička ve sklepě většinu roku stojí poloprázdná, nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nespotřebujete.
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Zdroje: https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.spp.cz/magazin/prumerna-spotreba-elektriny-domacnosti-2026-kolik-utratite-za-byt-dum-i-osobu, https://www.ossel.cz/spotreba-lednice/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/
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