Boeing 727 se 108 lidmi se po vzletu držel ve vzduchu 22 sekund. Klíčem k nehodě bylo nečekané okno na dráze v Dallasu

Rozjezd vypadal naprosto standardně. Motory běžely v parametrech, kontrolní věž nehlásila nic neobvyklého, palubní přístroje mlčely. Teprve po rotaci, kdy příď stroje zamířila vzhůru a podvozek opustil beton, se ukázalo, že je něco špatně. Boeing dopadl do pole ILS antén zhruba 300 metrů za koncem dráhy. Celých dvaadvacet sekund, od odlepení po první náraz, trvalo, než se projevila chyba, která vznikla ještě na zemi.
Nečekané povolení na dráhu, které rozbilo rytmus kokpitu
Klíčem k pochopení katastrofy je okamžik, kdy posádka dostala povolení zarolovat na dráhu a vzlétnout. Obojí přišlo v rychlém sledu, podstatně dříve, než piloti očekávali. Druhý pilot musel narychlo dokončit hned dva kontrolní seznamy, pojížděcí i předvzletový, a podle
vyšetřovacího dopisu NTSB sám popsal situaci jako „značně uspěchanou“.
Právě tahle komprese úkonů vytvořila prostředí, v němž se rutinní odpovědi na kontrolní seznam odříkávaly spíš zpaměti než podle skutečného stavu přístrojů. Posádka verbálně potvrdila polohu klapek, aniž by ji kdokoli vizuálně ověřil. Repetitivní kontrolní seznamy svádějí k recitaci podle zvyku, přesně tak to formuluje NTSB ve svém rozboru. Zkušenost pilotů paradoxně zhoršila situaci: čím víckrát člověk stejný seznam odříká, tím snáze odpovídá automaticky.
Mrtvá pojistka: proč varovný systém mlčel, když měl křičet
Boeing 727 disponoval systémem TOWS (Takeoff Warning System), který měl posádku upozornit na nebezpečnou konfiguraci ještě během rozjezdu. Jenže tři týdny před nehodou zaznamenala údržba slabý a přerušovaný varovný tón. Zda technici při opravě prověřili všechny součásti obvodu, zůstává nejisté.
Vyšetřovatelé po havárii našli u svorek spínače modrozelenou korozi a nepravidelnou elektrickou kontinuitu. Systém fungoval nahodile, NTSB ho charakterizoval výrazem „fungující jen občas“. V den letu 1141 mlčel úplně. Posádka tak přišla o poslední automatickou zábranu, která mohla odhalit chybějící vysunutí klapek ještě na zemi, v čase, kdy šlo vzlet přerušit.
Kombinace dvou vrstev selhání, lidského přehlédnutí a technické poruchy, proměnila rutinní odlet v neodvratnou katastrofu. Jedna vrstva bez druhé by patrně ke zřícení nevedla.
Známé riziko: Delta 1141 nebyla první nehoda tohoto druhu
Tragédie u Dallasu nepřekvapila bezpečnostní analytiky jen svou brutalitou, ale i tím, že šlo o známý scénář. Pouhý rok předtím, v srpnu 1987, se za obdobných okolností zřítil let Northwest 255 v Detroitu, rovněž kvůli nevysunutým klapkám a selhání varovného systému. FAA po něm vydala bulletin k přezkumu funkčnosti TOWS a postupů kontrolních seznamů. Delta 1141 ukázala, že bulletin nestačil.
Vyšetřování NTSB proto vyústilo v sérii bezpečnostních doporučení A-89-121 až A-89-134. Mezi nimi stály požadavky na: povinné programy CRM (Crew Resource Management) pro všechny dopravce provozující pravidelnou dopravu, inženýrskou studii systému TOWS u Boeingu 727, úpravu kontrolních seznamů tak, aby se TOWS testoval před každým letem, jasné přiřazení rolí při vizuálním potvrzování kritických položek, verbální odpověď sama o sobě nestačí. Jak dnešní předpisy a letouny chrání před opakováním dallasského scénáře
Současný certifikační standard
14 CFR § 25.703 vyžaduje automatické zvukové varování už v počáteční fázi rozjezdu, pokud klapky, slaty, spoilery nebo trim nejsou v povoleném vzletovém rozsahu. Alarm musí pokračovat, dokud posádka konfiguraci nenapraví, vzlet nepřeruší, nerotuje, nebo varování ručně nedeaktivuje. FAA uvádí, že všechny velké proudové dopravní letouny v dnešním provozu takový systém v základním návrhu obsahují.
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V Evropě a v Česku stojí ochrana na dalším pilíři.
EASA v pravidlech pro letový provoz předepisuje minimálně 18 hodin počátečního CRM výcviku u vícečlenných posádek a šest hodin kombinovaného CRM během tří let. Český Úřad pro civilní letectví vede agendu provozovatelů v souladu s nařízením EU 965/2012, osvědčení leteckého dopravce potvrzuje plnění evropských požadavků na provoz, personál i letovou způsobilost.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková