Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova odpálí nový český doják, na který čekají diváci přes rok

Pátek večer je váš. Týden za vámi, víkend před vámi. Čas na film, který vás nejen pobaví, ale možná i změní. Představte si muže, který nikdy neviděl moře. Jeho oceánem je obyčejná louže na pavlačovém dvoře, kterou chrání pro žíznivé ptáky.
V koutě jeho dílny odpočívá vzácné dřevo určené pro životní dílo – housle, které nikdy nedokončil. Z dálky tiše miluje krásnou sousedku, ale nikdy jí to neřekne. Žije v iluzi, že na všechno důležité má ještě dost času.
Pak přijde okamžik, kdy se jeho nekonečný oceán změní v rychle vysychající louži. Psychologové tento zlom nazývají přechodem z fáze „Moře“ do fáze „Louže“ – kdy člověk náhle pochopí, že čas není neomezený. Strach z odmítnutí mizí, sociální úzkost se vypařuje. Zbývá jen čistá, zoufalá potřeba jednat. Teď hned.
Když tichý houslář dostane ultimátum osudu
Moře na dvoře – tak zní název filmu, který v pátek večer uvede TV Nova. V hlavní roli exceluje Ondřej Vetchý jako citlivý houslář Josef Šťastný, po jeho boku září Jiří Langmajer jako věrný přítel a ladič Václav. Režisér a scenárista Martin Horský společně s producentem Tomášem Hoffmanem vytvořili 102minutový příběh o závodu s časem.
Josef má před sebou jen několik týdnů. Dokáže dokončit své životní housle? Dokáže zajistit budoucnost nejbližším? A hlavně – najde odvahu vyznat lásku sousedce Anežce, kterou hraje Linda Rybová?
V dalších rolích uvidíte Saru Sandevu jako Báru Dvorskou, Tadeáše Moravce v roli Kryštofa a tehdy sedmiletého Matěje Kadlece jako malého Matěje. Právě rodinná a sousedská dynamika dává snímku atmosféru, která diváky dojímá k slzám.
Šachy nanečisto? Vetchý to odmítl. Chtěl skutečnou partii
Natáčení provázela řada neobyčejných momentů. Ondřej Vetchý, vášnivý a vysoce nadprůměrný šachista, kategoricky odmítl při natáčení středečních partií s Jiřím Langmajerem jakékoli předstírání. Trval na skutečné, promyšlené hře.
Langmajer později s úsměvem přiznal, že raději předstíral neznalost, aby se před Vetchého profesionálním přístupem neztrapnil. Stejná preciznost provázela zobrazení houslařského řemesla. Štáb spolupracoval s uznávaným mistrem Václavem Pikrtem, který herce osobně instruoval.
Vzácné staré dřevo, které Josef ve filmu opatruje jako poklad, bylo skutečně zapůjčeno; jednalo se o nesmírně hodnotný originál. Atmosféru na place obohacoval malý Matěj Kadlec. Svým přirozeným výkonem si získal srdce štábu a dostal od produkce speciální fotbalový míč, který ho provázel celým natáčením v pražských lokacích.
Hudba z banky a slzy nad fenkou Pampeliškou
Ne vše se obešlo bez kritiky. Zatímco vizuální a herecká stránka sklidila úspěch, hudební doprovod vyvolal diskuse. Mnozí věřili, že film má originální soundtrack. Ve skutečnosti pochází veškerá hudba z generické banky, což se stalo terčem kritiky kvůli šablonovitosti a lacinějšímu dojmu.
Reakce diváků se různí. Jeden z nich se vyjádřil:
Moře na dvoře je neskutečně milý a hřejivý film, který mě pohladil po duši. Herecký koncert Ondřeje Vetchého a Jiřího Langmajera mě naprosto dostal. U scén, kde Josef vysvětluje své fence Pampelišce, že jí musí najít nového páníčka, mi upřímně ukápla slza.
Filmový kritik Filip Šula z portálu Kinobox však upozorňuje:
Snímek se snaží vystavět lidsky hřejivé rodinné drama o životě, který je třeba uchopit, dokud není pozdě, ale dobré herecké výkony bohužel nezachrání slabý scénář. Ten až příliš spoléhá na princip neuvěřitelných náhod a nepříliš obratnou práci s emocemi postav. Výsledkem je spíše přehlídka krátkodobých sentimentálních výpadů, které film posouvají do oblasti nepříjemného kýče.
Páteční večer, který vás možná změní
Ať už se přikloníte na stranu dojatých diváků, nebo kritických hlasů, tento snímek si zaslouží vaši pozornost. Připomíná hodnotu každého prchavého okamžiku. Kolik věcí odkládáte na zítřek vy?
Film můžete sledovat na TV Nova v pátek 4. září 2026 ve 20:20, případně v repríze v neděli 6. září 2026 ve 13:45. Připravte si kapesníky a možná i tužku na seznam věcí, které už neodložíte na neurčito. Budete u toho?
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, Moře na dvoře – Wikipedie, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá