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Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova odpálí nový český doják, na který čekají diváci přes rok

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Pátek večer. Konečně klid, pohodlná pohovka a čas jen pro sebe. Co kdyby vás ale čekalo víc než jen odlehčená zábava? Co kdyby vás čekal příběh, který vám ukáže, jak moc jste vlastně podobní tichému muži, jenž celý život odkládá své sny na zítřek?
Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova odpálí nový český doják, na který čekají diváci přes rok

Dnes ve 20:20 zrušte plány: Nova odpálí nový český doják, na který čekají diváci přes rok

Zdroj: Archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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