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Vlk, rys a medvěd se vrátili do Česka. Kde je potkáte vám ukáže mapa

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V únoru 2026 zveřejnila Agentura ochrany přírody a krajiny aktualizovanou mapovou vrstvu opakovaného výskytu vlka, která poprvé zahrnuje nálezová data až do prosince 2025.
Vlk, rys a medvěd se vrátili do Česka. Kde je potkáte vám ukáže mapa

Vlk, rys a medvěd se vrátili do Česka. Kde je potkáte vám ukáže mapa

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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