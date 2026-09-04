Kolika let se dožijete? Lidé to překvapivě dobře tuší. Většina ale udělá jednu příjemnou chybu

Přesně na to se v roce 1996 zeptali tisíců starších Japonců. Pak výzkumníci udělali něco, co většina podobných studií udělat nemůže: čekali. A čekali opravdu dlouho. Účastníky sledovali až 28 let a jejich původní předpovědi nakonec porovnali se skutečnou délkou života.
Ukázalo se, že náš odhad není úplně náhodný. Lidé, kteří si před sebou představovali více let, skutečně v průměru žili déle. Současně se ale většina dopustila jednoho velmi lidského omylu. Byli na sebe příliš pesimističtí.
Přibližně 59 procent analyzovaných lidí přežilo věk, který sami považovali za pravděpodobný konec svého života.
V roce 1996 dostali jedinou otázku
Data pocházejí z dlouhodobého projektu sledujícího zdraví a život starších obyvatel Japonska. Studie JAHEAD začala už v roce 1987 a používá celostátně reprezentativní vzorek lidí ve věku 60 let a více. Pro nový výzkum byla klíčová čtvrtá vlna z roku 1996, kdy celkem 2 447 účastníků dostalo otázku, jakého věku podle svého názoru dosáhnou. Tři sta devadesát tři lidí odpovědělo, že nevědí, zbývajících 2 054 vyslovilo konkrétní číslo, od 63 až po optimistických 120 let. Jejich průměrný věk byl tehdy necelých 70 let.
Během následujících 28 let zemřelo 1 514 lidí z této skupiny. U naprosté většiny úmrtí mohli výzkumníci zjistit datum z oficiálních registrů nebo od rodiny. Studie tak dostala něco mimořádně cenného: původní subjektivní předpověď a pozdější skutečný výsledek u stejného člověka.
Kupodivu jsme v tom úplně marní nebyli
Kdyby lidé čísla stříleli zcela náhodně, jejich očekávání by se skutečnou délkou života nijak systematicky nesouviselo. Jenže souviselo. Lidé, kteří očekávali delší život, měli také nižší následnou úmrtnost a skutečně se v průměru dožívali vyššího věku. Vztah přetrvával i poté, co výzkumníci statisticky zohlednili věk, pohlaví, socioekonomické charakteristiky a několik ukazatelů zdravotního stavu.
To je samo o sobě fascinující, protože člověk zřejmě při odhadu vlastní budoucnosti používá informace, které mají skutečnou prognostickou hodnotu.
Může vědět, jak se cítí, zná své nemoci, ví, zda kouří nebo se pohybuje, vidí, jak stárli jeho rodiče, a vnímá vlastní kondici způsobem, který žádná jedna položka zdravotního dotazníku nemusí zachytit. Výsledné číslo tak může být směsí racionálního odhadu, zkušenosti i velmi neurčitého pocitu, že „tu ještě nějakou dobu budu“.
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Šestý smysl pro vlastní smrt jsme ale neobjevili
Tady je potřeba romantickou představu přibrzdit. Studie rozhodně neukazuje, že někde hluboko v mozku tikají biologické hodiny a my dokážeme intuitivně odečíst jejich stav. Individuální odhady byly často velmi nepřesné a vztah mezi očekávanou a skutečnou délkou života byl sice statisticky významný, ale poměrně slabý.
Každý další rok, který si člověk ve své předpovědi přidal, byl ve statistickém modelu spojen jen přibližně s 0,12 roku skutečného přežití navíc. Člověk tedy může poměrně dobře zachytit, že má pravděpodobně lepší vyhlídky než někdo jiný, mnohem hůř ale dokáže určit konkrétní věk, kterého se dožije. Rozlišujeme spíš směr než cílovou stanici.
Stejně lákavé by bylo říct, že lidé očekávající delší život žili déle proto, že věřili v dlouhověkost. Ani to studie neprokazuje. Jde o observační výzkum a stejně dobře může fungovat opačný mechanismus: člověk je zdravější, aktivnější, ekonomicky zajištěnější nebo pochází z dlouhověké rodiny, proto má skutečně lepší prognózu a současně si troufne odhadnout vyšší věk. Myšlenka „budu žít dlouho“ by pak nebyla léčbou, ale hrubým souhrnem informací, které už o sobě člověk má.
Většina se poslala do hrobu příliš brzy
A tady se z poměrně morbidního výzkumu stává překvapivě optimistická zpráva. Přibližně 59 procent lidí překonalo věk, který sami předpověděli. Rozdíly přitom nebyly stejné ve všech skupinách. Ženy častěji přežily vlastní očekávání, stejně jako lidé s vyšším vzděláním, zatímco horší zdravotní stav souvisel s menší pravděpodobností, že člověk svůj původní odhad překoná.
Část této chyby může mít až banálně jednoduché vysvětlení. V odpovědích nápadně vyčnívalo jedno číslo: 80 let. Spousta účastníků si jako očekávaný věk smrti zvolila právě osmdesátku. Ne 78, ne 83, ne 87. Prostě osmdesát.
Osmdesát zní rozumně. Jenže matematika má námitku
Osmdesátka nebyla v tehdejším Japonsku číslem vytaženým z klobouku. Pohybovala se kolem známé průměrné délky života při narození, takže úvaha mohla být velmi jednoduchá: pokud se lidé běžně dožívají kolem osmdesáti, asi se jí dožiji také.
Jenže průměrná délka života při narození není totéž jako zbývající očekávaná délka života člověka, který už dosáhl 60, 70 nebo 80 let. Sedmdesátiletý člověk už totiž prokazatelně přežil všechna rizika, která statistika při narození zahrnuje mezi nultým a sedmdesátým rokem života. Jeho správná otázka proto není „jak dlouho žijí lidé od narození?“, ale „kolik let v průměru zbývá člověku mého věku a pohlaví?“
Tyto dvě hodnoty mohou být podstatně odlišné. Právě proto autoři navrhují, že by lidem při plánování stáří mohla prospět dostupnější informace o zbývající délce života podle aktuálního věku a pohlaví, nikoli pouze všeobecně známé číslo očekávané délky života při narození.
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Ani přesnější číslo z nás neudělá lepšího proroka
Studie přinesla ještě jeden pěkný detail. Čím vyšší vzdělání člověk měl, tím menší byla pravděpodobnost, že odpoví jedním z typických kulatých čísel typu 75, 80 nebo 85. Mohlo by se tedy zdát, že vzdělanější účastník provede důkladnější osobní výpočet a řekne například 82 nebo 87.
Jenže přesnější číslo neznamenalo automaticky přesnější předpověď. I vzdělanější lidé patřili mezi skupiny, které vlastní délku života často podhodnotily. Matematicky sofistikovanější odpověď nás tedy nutně nedělá lepším věštcem. Pouze místo sebevědomého „osmdesát“ můžeme pronést „osmdesát tři“ — a o pár let později zjistit, že jsme se stejně poslali do hrobu předčasně.
Chyba v odhadu může stát hodně peněz
Otázka délky života není jen trochu morbidní společenská hra. Podle toho, jak dlouhé stáří očekáváme, se rozhodujeme o úsporách, penzi, práci, investicích i spotřebě. Kdo očekává, že bude žít dalších deset let, může své peníze plánovat úplně jinak než člověk počítající s dalšími dvaceti pěti.
Autoři upozorňují na oba extrémy. Když si život výrazně podhodnotíme, mohou nám v pozdějším věku chybět peníze. Když ho naopak dramaticky nadhodnotíme, můžeme během aktivnější části stáří šetřit mnohem víc, než bylo potřeba, a zbytečně si snižovat životní úroveň. Japonsko je pro podobnou otázku mimořádně zajímavá laboratoř, protože patří mezi nejdéle žijící a zároveň nejrychleji stárnoucí společnosti světa.
Jednoduchá odpověď „asi do osmdesáti“ tak může mít překvapivě konkrétní důsledky.
Studie má několik velkých omezení
Nejdůležitější je hned první: zatím jde o preprint. Práce byla na medRxiv zveřejněna na konci srpna 2026 a v době psaní článku ještě neprošla standardním odborným recenzním řízením.
Výzkum se navíc týká starších Japonců, takže výsledky nelze automaticky převést například na třicetileté Evropany. Očekávání délky života se měřilo pouze jednou, v roce 1996. Člověk mohl o pět let později dostat závažnou diagnózu, přestat kouřit, přežít operaci, přijít o partnera, zaznamenat zásadní zlepšení zdraví nebo prostě změnit názor na to, kolika let se dožije. Studie tyto pozdější změny nezachytila a chyběly také detailnější informace o dlouhověkosti rodičů.
Přesto výsledek naznačuje něco zajímavého: o vlastním zdravotním stavu možná víme víc, než dokážeme vědomě vysvětlit. Naše odpověď není věštba, ale může v sobě skrývat součet mnoha drobných signálů — jak rychle chodíme po schodech, jak často býváme nemocní, jak se ráno cítíme, co dokázali naši rodiče, co nám řekli lékaři a jak vůbec vnímáme vlastní fungování.
A ta příjemná chyba?
Většina lidí sledovaných ve studii si přidělila méně času, než nakonec dostala. Možná proto, že se příliš upnuli k osmdesátce, možná podcenili význam toho, že už dosáhli vysokého věku, a možná jednoduše nemohli v roce 1996 znát budoucí medicínu, vlastní odolnost ani obyčejnou náhodu.
Výzkumníci samozřejmě neumějí jednotlivci říct, zda přesně tento příjemný omyl udělá také. Ale pokud bychom z celé studie chtěli vytáhnout jednu optimistickou myšlenku, nabízí se sama: když si představujeme, kolik života nám ještě zbývá, budoucnost může být podstatně delší, než jí právě teď přisuzujeme.
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Zdroje: Kód Enigma [1], medRxiv – Expecting the unexpected: Subjective life expectancy and actual mortality [2], Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology – Nationwide Long-term Longitudinal Study on the Health and Lives of Japanese Older Adults (JAHEAD) [3], ScienceAlert – Humans Are Surprisingly Good at Predicting When They Will Die – With One Big Bias [4]