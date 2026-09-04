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Život je kolotoč: Ruština

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Co si tak trochu vyčítám, že jsem ve svém životě zanedbala, je znalost jazyků. Jako každý z mé generace jsem vyrostla na ruštině. Kolikrát jsem začínala s němčinou ani neumím spočítat. Výsledky velmi mizerné. Nedávno jsem měla možnost ruštinu použít. Ani jsem netušila, že dám dohromady několik vět za sebou. Ale dost možná mi pomohla dávka adrenalinu, který mi vystoupal do vyšší hladiny.
Život je kolotoč: Ruština

Život je kolotoč: Ruština

Zdroj: Domácnost
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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