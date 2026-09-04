Kdo má doma po babičce tenhle kávovar z 80. let, ať ho neprodává. Sběratelé za funkční kusy dávají až 15 000 Kč

Při vyklízení bytu po prarodičích putuje spousta starých spotřebičů rovnou do sběrného dvora. U jedné kategorie kávovarů se ale vyplatí zpozornět. Po zachovalých kusech baží sběratelé i nadšenci do kávy a za pěkný stroj jsou ochotní nechat i několik tisíc korun. Zbývá zjistit, jestli zrovna ten váš patří mezi žádané poklady, nebo mezi bezcenné sériové překapávače.
Poklad má vysokou páku a chromové tělo
Nejvíc peněz dnes vynášejí italské ruční pákové kávovary. Královnou mezi nimi je značka La Pavoni a její dva domácí modely, Europiccola a Professional. Poznáte je celkem snadno. Mají nápadně vysokou kovovou páku, tělo z leštěného chromu a nahoře masivní tlakový bojler.
Menší Europiccola se začala vyrábět v roce 1961, o třináct let později přibyl větší Professional s ukazatelem tlaku a bojlerem na 1,6 litru. Zásadní přestavbou prošly oba stroje až kolem roku 2001. Kusy ze sedmdesátých a osmdesátých let proto představují klasickou podobu, po které sběratelé pátrají nejvíc. Jak moc jde o ikonu, dokládá i fakt, že model Professional z roku 1974 má ve své sbírce newyorské Muzeum moderního umění.
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Teorie je hezká, ale kolik za takový stroj někdo reálně dá? V českých inzerátech se zachovalá La Pavoni Professional aktuálně nabízí kolem 15 000 korun, jednodušší varianta Lusso zhruba za 10 000 korun. Za komplet s dobovým mlýnkem nebo za vzácnější renovovanou sérii se prodejci dostávají ještě výš.
Orientační ceny jednotlivých typů kávovarů shrnuje následující tabulka:
Kávovar Orientační cena La Pavoni Professional (zachovalá) kolem 15 000 korun Lusso (jednodušší varianta) zhruba 10 000 korun Běžný elektrický překapávač nebo hliníková moka konvička 300 až 500 korun Přečtěte si také: Ani igelit, ani papír. Ořechy nežluknou celý rok díky 1 věci, kterou máte v každé kuchyni
Vysoké ceny mají kořeny v minulosti. Do Československa se tyhle italské stroje za minulého režimu dovážely jen zřídka a stály nemalé peníze, takže u nás odjakživa patřily k luxusu ze Západu. Kdo dnes takový kávovar zdědí a v dobré víře ho pustí za pár set korun, připraví se o slušnou sumu.
Stroj, který přežije i vnoučata
Hodnotu těchhle strojů drží nahoře poctivé řemeslo. Uvnitř najdete masivní kov, chromem potaženou mosaz a mosazný bojler, elektroniky jen minimum. Právě proto se dají i po čtyřech desetiletích rozebrat, vyčistit a vyměnit v nich těsnění. Novodobý plnoautomat s plastovými útrobami a plnou elektronikou se opravit takhle snadno nedá a jeho životnost bývá zpravidla mnohem kratší.
Sběratele a kavárníky láká ještě jedna věc. Káva se u páky připravuje čistě rukou, bez čerpadla i pružiny, takže o síle a průběhu extrakce rozhoduje sám ten, kdo za strojem stojí. Redaktorka serveru TechRadar, která si Europiccolu půl roku zkoušela, ji označila za jeden z nejkrásnějších ručních kávovarů vůbec, u kterého je ovšem příprava kávy během na dlouhou trať. Tenhle rituál mění obyčejné vaření kávy v zážitek, kvůli kterému jsou lidé ochotní připlatit.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani smetana. Tvarohové knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý Hodnotu starých strojů drží poctivý kov a příprava kávy čistě rukou, bez elektroniky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Většina zděděných překapávačů bohatství nepřinese
Než začnete počítat výdělek, prohlédněte si stroj pořádně. Všímejte si přitom několika věcí: – nejcennější kousky poznáte hmatem, protože jsou nečekaně těžké a jejich konstrukci drží masivní kov s mosazí; – napoví i ruční páka a tlaková nádoba s okénkem na hladinu vody; – výrobce bývá vyražený na štítku nebo vespod přístroje, a pokud tam stojí La Pavoni, máte slušnou šanci na tisícové zhodnocení.
Jednu radu si zapamatujte. Kávovar nechte přesně tak, jak je, protože snaha vyleštit ho donova historickou hodnotu spíš pokazí.
Realita českých kuchyní je ovšem střízlivější. Do běžné domácnosti se takový skvost obvykle nedostal. Lidé si kávu dělali v laciných elektrických překapávačích a hliníkových moka konvičkách, kterých se prodaly miliony. V bazaru za jeden dnes dostanete jen pár set korun, zpravidla mezi 300 a 500 korunami. Opravdový poklad za desítky tisíc je tedy spíš výjimka, o to větší radost ale udělá, když na něj někdo mezi zděděným haraburdím narazí.
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Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Pavoni, https://baristalife.co/blogs/blog/la-pavoni-lever-machine-used, https://www.techradar.com/home/coffee-machines/using-la-pavonis-europiccola-lever-espresso-machine-is-a-labor-of-love-but-the-steep-learning-curve-made-me-a-better-at-home-barista, https://www.coffeehub.cz/druha-sance-kavovarum/la-pavoni-professional-lusso-plq–predvadeci-model/, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/la-pavoni/