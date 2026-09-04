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Domácí kino za statisíce, ale největší radost dělá gadget za necelých 5 tisíc. Tomu se snad ani nedá věřit

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Laserový projektor Sony za 360 tisíc, receiver Denon, reprosoustava Dali, a přesto si autor GameStar Tech nejvíc cení krabičky, která stála kolem 4 350 korun.
Projektor Optikinetics

Projektor Optikinetics

Zdroj: Sport-Thieme
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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