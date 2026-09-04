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Ty musíš žít! Jak náročná filozofie promlouvá k lidem v krizi

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Dennívýzva
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V záplavě současné motivační literatury, která čtenářům diktuje, jak být za každou cenu šťastný, úspěšný a bezstarostný, působí kniha Slova útěchy jako balzám. Dánský protestantský farář, spisovatel a publicista Johannes…
Ty musíš žít! Jak náročná filozofie promlouvá k lidem v krizi

Ty musíš žít! Jak náročná filozofie promlouvá k lidem v krizi

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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