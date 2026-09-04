Mandarinkový koláč s pudinkovým želé, nejlepší je vychlazený s dobrou kávou

Tenhle koláč není žádná novinka, podobné řezy se v domácích sešitech objevují roky. Jen postup je trochu jiný než u běžných ovocných buchet: mandarinky se neskládají navrch krému, ale vmíchají se přímo do něj. Krémový mandarinkový koláč tak stojí na úplně jednoduché sestavě: piškotový korpus, jemný smetanový krém a nahoře želé připravené ze šťávy z kompotovaných mandarinek. Peču ho hlavně tehdy, když je potřeba svěží moučník na plech, který se dá rozumně nakrájet, na stole nevypadá obyčejně a druhý den je pořád dobrý.
Zakysaná smetana krém odlehčí, šlehačka mu dodá hladkost a mandarinky přinesou šťávu i barvu. U nás doma se tenhle koláč zabydlel jako víkendový moučník, něco pro návštěvu i rychlá sladká jistota ke kávě. Stačí otevřít lednici a je vyřešeno. Mandarinky v moučnících fungují překvapivě dobře
Mandarinky má hodně lidí spojené hlavně se zimou, miskou ovoce na stole a loupáním u televize. V pečení ale dávno nejsou žádná zvláštnost. Nejčastěji se sahá po
kompotovaných mandarinkách, protože jsou sladké, měkké a chuťově vyrovnané. Do krémových řezů a koláčů na plech se hodí často lépe než čerstvé dílky, které umí zůstat tužší a šťávy z nich bývá málo. Recept na krémový mandarinkový koláč na plech
Doba přípravy: 30 minut
Doba pečení: 20 minut
Chlazení: alespoň 3 hodiny
Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Z čeho připravit těsto 4 vejce 120 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička citronové kůry 120 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva Suroviny na mandarinkový krém 2 konzervy mandarinkového kompotu po 314 g 1 kelímek smetany ke šlehání 2 kelímky krémovité zakysané smetany 2 lžíce cukru krupice Želé 2 balíčky vanilkového pudinku šťáva z obou kompotů doplněná vodou na 750 ml 2 lžíce cukru krupice Postup přípravy mandarinkového moučníku s pudinkovým želé
1. Připravte si plech nebo menší pekáček a vyložte ho
pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C. Piškotové těsto nemá rádo čekání, takže je lepší mít všechno po ruce předem.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabude. Čím lépe se cukr rozpustí, tím lehčí bude korpus.
3. V menší misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Přisypávejte ji do vaječné pěny po částech, ideálně při nižších otáčkách. Přidejte citronovou kůru. Pak už těsto zbytečně nešlehejte, ať z něj nevyženete vzduch.
4. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte zhruba
20 minut. Hotový korpus jen lehce zezlátne a při dotyku pruží. Nechte ho úplně vychladnout. Tady se vyplatí nespěchat, teplý korpus by krému neudělal dobrou službu. Mezitím sceďte mandarinky
5. Šťávu rozhodně nevylévejte, bude z ní horní želé. Přelijte ji do odměrky nebo misky. Ovoce nechte pořádně okapat, jinak krém zbytečně zřídne.
6.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. Stěrkou do ní opatrně vmíchejte zakysanou smetanu a cukr. Nakonec přijdou okapané mandarinky. Kdo chce řezy úhlednější, může si část dílků nechat bokem a rozložit je do krému pravidelněji.
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7. Hotový
krém naneste na vychladlý korpus a povrch srovnejte. Koláč dejte asi na 30 minut do lednice, aby krémová vrstva trochu zatuhla a lépe unesla želé.
8. Na
želé dolijte šťávu z kompotu vodou tak, aby dohromady měla 750 ml. Vmíchejte vanilkové pudinky a cukr. Rozmíchejte pečlivě, protože hrudky se v horké směsi pak opravují dost špatně.
9. Směs za stálého míchání povařte, dokud nezhoustne do hladkého krému. Nemá z ní být tuhá hmota, spíš jemná pudinková vrstva. Odstavte ji a nechte pár minut stát. Vařící na krém nepatří, úplně studená ale být také nemá.
10. Vlažné
pudinkové želé nalévejte na vychlazený krém pomalu. Osvědčila se mi lžíce nebo menší naběračka; když se želé lije přímo z hrnce, proud umí krém zbytečně rozhrnout. Koláč vraťte do lednice a nechte ho tuhnout alespoň 2 až 3 hodiny.
11. Podávejte dobře vychlazené, nejlépe nakrájené na menší řezy. V lednici bez problémů vydrží do druhého dne. Často chutná nejlíp až po noci, kdy se
korpus, krém i želé stačí spojit. Foto: Cooky.cz, Zatuhlý koláč krájíme na kostky nebo menší řezy a podáváme dobře vychlazený. Rady na závěr ke krémovému mandarinkovému koláči Jestli chcete jemnější krém, mandarinky přidejte úplně nakonec a vmíchejte je jen pár tahy, aby se zbytečně nerozpadly. Na menším plechu budou řezy vyšší a slavnostnější. Na větším plechu vyjdou nižší, lehčí a také rychleji vychladnou. Citronová kůra v korpusu není jen drobná vůně navíc. Pomáhá vytáhnout mandarinkovou chuť a koláč pak nepůsobí mdle. Pokud chcete hladkou horní vrstvu, nelijte pudinkové želé z hrnce rovnou doprostřed koláče. Lepší je nabírat ho po menších dávkách naběračkou a roztírat od kraje ke kraji. Na řezu je to pak poznat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková