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Mandarinkový koláč s pudinkovým želé, nejlepší je vychlazený s dobrou kávou

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Kokos tu není potřeba a ani čokoláda nechybí - tenhle krémový mandarinkový koláč stojí na něčem jiném. Na lehkém piškotovém korpusu, jemném smetanovém krému a želé připraveném ze šťávy z kompotovaných mandarinek. Dělám ho hlavně tehdy, když chci svěží moučník na plech, který se dobře krájí, vypadá hezky a chutná i druhý den.
Obrázek k receptu na Krémový mandarinkový koláč: Jemný a svěží moučník, který se hodí ke kávě i jako lehký dezert po obědě

Obrázek k receptu na Krémový mandarinkový koláč: Jemný a svěží moučník, který se hodí ke kávě i jako lehký dezert po obědě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Krémový mandarinkový koláč: Jemný a svěží moučník, který se hodí ke kávě i jako lehký dezert po obědě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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