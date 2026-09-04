Všichni je používají, ale nikdo je neumí pořádně vyčistit. Takto Češi ničí horkovzdušné fritézy

Používat fritézu zvládne i amatér, k čištění už je potřeba trocha zručnosti
Hranolky, kuřecí křidélka, zelenina, ryby nebo dokonce buchta. Horkovzdušná fritéza zvládne překvapivě mnoho a její největší předností je právě jednoduchost. Člověk vloží jídlo dovnitř, nastaví teplotu a čas a za chvíli je hotovo. Přípravu jídla v ní zvládne i člověk, který do kuchyně zabloudí spíše náhodou a jeho kuchařské umění končí přípravou čaje. O to méně příjemná bývá chvíle, kdy je potřeba spotřebič vyčistit.
A právě tady děláme jednu zásadní chybu. Máme pocit, že stačí vytáhnout koš, pořádně ho vydrhnout a zbytek nechat být. Jenže uvnitř přístroje se mohou usazovat mastnota, drobky i zbytky potravin, které při dalším zahřívání začnou zapáchat nebo kouřit. Výrobci přitom doporučují poměrně jednoduchý postup. Problém je, že mnoho lidí se při čištění snaží čistit povrch až moc důkladně.
Největší nepřítel? Drátěnka a hrubá houbička
Když se na koši objeví připálená mastnota, svádí to k jednomu logickému řešení: vzít drátěnku, hrubou stranu houbičky nebo jiný ostrý nástroj a nečistotu jednoduše seškrábat. Jenže právě tím můžeme napáchat větší škodu než samotným tukem.
Koše a nádoby řady horkovzdušných fritéz mají nepřilnavý povrch. Ten sice výrazně usnadňuje vaření i následné mytí, zároveň ale nesnáší agresivní zacházení. Kovové náčiní, ocelové kartáče nebo abrazivní čisticí prostředky mohou povrch poškrábat a poškodit. Výrobci před drátěnkou a podobně hrubými pomůckami výslovně varují a doporučují měkkou houbičku či hadřík.
Je přitom zbytečné se s připáleným místem prát silou. Mnohem lepší je koš nebo nádobu nejprve nechat několik minut odmočit v teplé vodě s prostředkem na nádobí. Většinou stačí u přichycených zbytků právě pět až deset minut namáčení. Teprve potom stačí nečistoty jemně odstranit.
U odolnější mastnoty může pomoci také pasta z jedlé sody a vody, ale ani v tomto případě není potřeba povrch drhnout jako připálený hrnec. Stačí pastu nanést na problematické místo, nechat ji působit a následně vše setřít měkkým hadříkem nebo houbičkou.
Čistit rozpálenou fritézu? Tohle se může pořádně prodražit
Další rozšířený zvyk vypadá na první pohled docela rozumně. Jídlo je právě hotové, mastnota je ještě tekutá, takže proč koš okamžitě neumýt? Jenže právě prudký přechod z vysoké teploty do studené vody není ideální.
Výrobci upozorňují na riziko tepelného šoku, který může při prudkém ochlazení rozpáleného koše přispět k jeho deformaci. K tomu se samozřejmě přidává riziko opaření horkou vodou, párou nebo vystříknutým olejem.
Správný postup je přitom jednoduchý: nejdříve vypnout, odpojit ze zásuvky a nechat spotřebič vychladnout, před čištěním počkat přibližně 30 minut.
Teprve potom má smysl pustit se do mytí jednotlivých částí. A právě slovo „jednotlivých“ je důležité. Horkovzdušná fritéza není hrnec, který můžeme jednoduše vzít a celý ponořit do dřezu.
Tohle do vody rozhodně nepatří
Možná to zní samozřejmě, ale právě tady se objevuje další zásadní chyba. Někteří lidé se při důkladném úklidu snaží omýt téměř celý spotřebič. U elektrického přístroje je to samozřejmě velmi špatný nápad.
Do vody patří pouze části, u kterých výrobce výslovně uvádí, že jsou omyvatelné. Hlavní jednotka, elektronika, ovládací panel a topné těleso se nesmějí ponořit do vody. Výrobci doporučují hlavní část pouze otřít mírně vlhkým hadříkem a následně ji osušit.
Koš a další příslušenství lze podle konkrétního modelu umývat v myčce. A to je důležitá připomínka: neexistuje univerzální pravidlo pro všechny horkovzdušné fritézy. To, že lze koš jednoho modelu bez problémů dát do myčky, ještě neznamená, že totéž platí pro váš spotřebič. Před prvním mytím je proto dobré podívat se do návodu.
Myjete koš, ale zapomínáte na nejdůležitější místo
Čistý koš ještě neznamená čistou fritézu. To je možná nejzajímavější věc, kterou bychom si měli z celé problematiky odnést.
Při vaření totiž mastnota a drobné částečky jídla necestují pouze na dno nádoby. Mohou skončit na jejích stěnách, spodní straně koše, v prostoru zásuvky a především v okolí topného tělesa. Právě staré zbytky tuku mohou být důvodem, proč začne přístroj při používání nepříjemně zapáchat nebo kouřit.
Topné těleso ale není místo, kde bychom měli experimentovat s vodou nebo čisticím sprejem. Jeden z výrobců doporučuje při čištění odpojit přístroj ze zásuvky, vyjmout koš s nádobou a k odstranění nečistot z topného tělesa použít měkkou až středně tvrdou štětku. Ocelový kartáč ani tvrdé štětiny vhodné nejsou.
Zapomeňte také na agresivní chemii
Když nepomůže běžný prostředek na nádobí, člověk snadno sáhne po něčem silnějším. Odmašťovač, čistič trouby, bělidlo nebo jiný agresivní přípravek ale nemusí být pro horkovzdušnou fritézu vhodnou volbou. Silné chemické přípravky mohou poškodit nepřilnavý povrch.
Nejbezpečnější základ je přitom překvapivě obyčejný: teplá voda, běžný prostředek na nádobí a měkká houbička. U odolných nečistot je lepší nechat je nejdříve povolit, než se je pokoušet odstranit silou.
Správné čištění zabere jen pár minut
Ideální rutina nemusí znamenat žádný velký domácí úklidový rituál. Po každém použití je vhodné vyjmout koš a vyčistit části, které přišly do kontaktu s jídlem.
Praktický postup může vypadat takto:
- Fritézu vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Vyjměte koš, nádobu a další omyvatelné části.
- Volné drobky odstraňte a mastné části omyjte teplou vodou s prostředkem na nádobí.
- Připečené zbytky nejdříve několik minut odmočte.
- Použijte měkkou houbičku, nikoliv drátěnku.
- Hlavní jednotku otřete pouze mírně vlhkým hadříkem.
- Zkontrolujte také prostor kolem topného tělesa a odstraňte případné drobky podle pokynů výrobce.
- Všechny umyté části nechte pořádně vyschnout, než je vrátíte zpět.
A ještě jedna věc: myčka není automaticky nepřítel, ale ani automaticky nejlepší řešení. Pokud návod vašeho konkrétního modelu dovoluje mýt koš či další příslušenství v myčce, můžete toho využít. Pokud to výrobce neuvádí, raději to nezkoušejte. U různých modelů se totiž materiály, povrchové úpravy i konstrukce liší.
Horkovzdušná fritéza má být pomocníkem, který šetří čas. Právě proto je škoda její životnost zkracovat špatným úklidem. Největší paradox je, že většinu problémů nezpůsobuje nedostatečné čištění, ale příliš agresivní snaha mít spotřebič dokonale čistý. Stačí si zapamatovat čtyři slova: vychladit, odpojit, namočit a jemně vyčistit.
Zdroje článku: philips.cz, duronic.com, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková