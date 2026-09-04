V malém bytě spí rodiče v obýváku a každý večer rozkládají gauč. Přitom existuje řešení, které zabere jen pár centimetrů

Tisíce rodičů v českých dvoupokojových bytech takhle spí roky, protože dětský pokoj zabrali potomci a na samostatnou ložnici prostě nezbývá místo. Přitom existuje řešení, které přes den vypadá jako mělká skříň a večer z něj jedním pohybem vyklopíte plnohodnotné dvoulůžko se standardní matrací na roštu.
Kolik centimetrů skutečně zabere zavřený korpus
Klíčový parametr pro každého, kdo zvažuje tuto cestu, je hloubka sestavy v zavřeném stavu. Podle veřejně dostupného katalogu AV Interiéry / MULTIMO se nejběžnější modely pohybují mezi 38 a 46 centimetry. Konkrétní příklady:
Model Matrace Rozměry zavřeného korpusu (š × v × h) Primer Queen (MULTIMO) 150 × 200 cm 164 × 221 × 38 cm Royal Queen (MULTIMO) 150 × 200 cm 165 × 228 × 44 cm Lenart BC-04 (horizontální) 140 × 200 cm 211 × 158 × 46 cm BED CONCEPT 1 (Sconto) 160 × 200 cm 171 × 217 × 46 cm
Po vyklopení ovšem lůžko potřebuje volnou podlahu, zhruba 168 až 220 centimetrů před stěnou podle konkrétní varianty. Vertikální provedení šetří šířku stěny, ale vyžaduje vyšší místnost; horizontální zabere víc prostoru do stran, zato se vejde i pod nižší strop. Světlá výška běžného panelákového bytu činí kolem 260 centimetrů, takže většina vertikálních sestav s výškou 211–228 cm projde bez problémů.
Proč matrace na roštu poráží rozkládací gauč
Zásadní rozdíl tkví v konstrukci lůžné plochy. Sklápěcí postel pracuje s běžnou matrací položenou na lamelovém či laťovém roštu, stejně jako klasická postel v ložnici. Gauč ani rozkládací sofa takový komfort nenabídnou: podle
Sleep Foundation pohovky nejsou konstruovány pro celonoční oporu těla a rozkládací sedačka zpravidla disponuje tenčí matrací nebo spojenými sedáky s nerovným povrchem. Systematický přehled studií publikovaný na PubMed navíc dokládá, že vhodně zvolená matrace, zejména středně tuhá, prokazatelně zlepšuje kvalitu spánku i osové postavení páteře.
Český specialista Hajana deklaruje u svých sklápěcích postelí komfort srovnatelný s tradiční postelí a certifikovanou životnost minimálně 20 let při každodenním používání. AV Interiéry garantují mechanismy MULTIMO na nejméně 10 let. Peřiny i polštáře přitom u řady modelů zůstávají připnuté k lůžku, stačí postel sklopit a lůžkoviny zmizí společně s ní. Žádné ranní stěhování do skříně.
Provozní kompromis samozřejmě zůstává: obývák se na noc promění ve spací zónu, průchod kolem rozloženého lůžka bývá stísněný a soukromí rodičů klesá. Jenže totéž platí i pro gauč, s tím rozdílem, že na gauči spíte hůř.
Kde v Česku sehnat sklápěcí postel a za kolik
Cenové rozpětí na tuzemském trhu je překvapivě široké. Orientační přehled:
AV Interiéry / MULTIMO (České Budějovice), od cca 22 000 Kč za jednodušší dvoulůžkový systém po 62 000 Kč za rozšířené sestavy s obývací stěnou, stolem či regály. Firma zajišťuje i finální montáž. Sconto, hotový model BED CONCEPT 1 (160 × 200 cm) za 29 999 Kč, varianta 180 × 200 cm za 30 999 Kč. Dostupné na více českých prodejnách, certifikace TÜV Rheinland. Truhlářství Petříček, zakázková výroba sklápěcí postele ve skříni od 43 104 do 67 432 Kč včetně DPH. Hajana, specializovaný český výrobce s modely i nad sedačku a s deklarovanou dvacetiletou životností. Démos trade / kování Pozzoli, hardware pro truhláře, kteří vyrábějí na míru; provozovny napříč republikou, záruka funkčnosti 10 let.
Matrace bývá u většiny dodavatelů mimo základní cenu. Povolená výška matrace se obvykle pohybuje do 20 centimetrů.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Montáž, kotvení a co ohlídat v nájmu
Výrobci dodávají sestavy v rozložených dílech a popisují montáž jako zvládnutelnou svépomocí. V praxi jde o těžký korpus a kotvení šrouby do nosné stěny, u lůžka používaného každý den doporučujeme odbornou instalaci nebo přinejmenším zkušenou dvojici. Sconto výslovně upozorňuje, že model nelze připevnit ke stěně ze sádrokartonu. Příčka z dutých cihel nebo pórobetonu vyžaduje adekvátní hmoždinky; ideální je plná cihlová či betonová zeď.
Bydlíte-li v nájmu, MMR doporučuje písemný souhlas pronajímatele u jakýchkoli úprav. V bytě ve vlastnictví v rámci SVJ záleží na tom, zda montáž zasahuje do společných částí domu, čistě vnitřní kotvení do obvodové zdi většinou souhlas shromáždění nevyžaduje, ale vyplatí se ověřit stanovy a prohlášení vlastníka.
Kombinace s nábytkem: postel, sedačka i pracovní stůl na jedné stěně
Právě modulárnost dělá ze sklápěcích postelí víc než pouhou náhradu gauče. Katalog MULTIMO zahrnuje sestavy propojující dvoulůžko s pracovním stolem, knihovnou, šatní skříní nebo obývací stěnou, například řada Saloon zabírá 300 × 208 cm a integruje úložné prostory po stranách lůžka. Lenart k modelu BC-01 nabízí dedikovanou pohovku o rozměrech 164 × 74 × 93 cm, která přes den stojí přímo pod zavřeným korpusem. Hajana má v portfoliu variantu „postel nad sedačku“, kde se lůžko sklápí nad sezení.
Pro rodiny s malými dětmi stojí za zmínku bezpečnostní prvky: pneumatické písty s plynulým doběhem, zámek proti nechtěnému otevření a stabilní ukotvení ke stěně. Průchod kolem rozloženého lůžka je nicméně nutné plánovat předem, zejména pokud batole v noci vstává a putuje za rodiči.
Alternativy typu posuvné příčky od Sapeli nebo patrové lůžko vyžadují buď stavební zásah do dispozice, nebo zabírají prostor trvale. Sklápěcí postel zůstává z dostupných variant nejméně invazivní cestou k plnohodnotnému spaní bez přestavby bytu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková