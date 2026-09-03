Šéf SAP tvrdí, že klávesnice do tří let skončí. V práci máme jen mluvit na umělou inteligenci a nic nepsat

Kleinův výrok z ledna 2026 neznamená, že z kanceláří zmizí všechny klávesnice. Šéf SAP mluví konkrétně o zadávání dat do systémů své firmy, tedy do podnikového softwaru, přes který více než 1 400 českých firem řídí finance, sklady, nákup nebo lidské zdroje. Podle Kleina je rozpoznávání hlasu u velkých jazykových modelů už dostatečně silné. Brzdou prý není technologie, ale její převedení do firemního jazyka a byznysových procesů. Horizont? Dva až tři roky. Do té doby má být hlas jedním z hlavních způsobů, jak se systémy SAP komunikovat, místo proklikávání formulářů a ručního vyplňování políček.
Co přesně Klein říká a co ne
V rozhovoru pro Fortune Klein popisuje budoucnost, ve které zaměstnanec položí analytický dotaz hlasem, spustí provozní workflow jednou větou nebo nadiktuje hodnocení kolegy, aniž by otevřel jediný formulář. Jde o vstup do SAP, ne o konec klávesnic jako takových. E-maily, dokumenty, tabulky, to všechno Klein neřeší. Mluví o svém hřišti: o ERP systémech, které pohánějí provoz stovek tisíc firem po celém světě.
Nástroj, který má tuto proměnu umožnit, se jmenuje Joule. SAP ho představil v září 2023 jako asistenta s přirozeným jazykem zabudovaného do HR, financí, dodavatelského řetězce i zákaznických procesů. Uživatel zadá požadavek běžnou řečí, Joule rozpozná záměr, sáhne do firemních dat a vrátí odpověď, nabídne navigaci nebo rovnou provede akci.
Od chatbota k hlasovému rozhraní
Kleinova předpověď by zůstala pouhou rétorikou, kdyby za ní nestál produktový vývoj. V létě 2026 SAP oznámil partnerství s LiveKit a přidal do Joule hlasové schopnosti v reálném čase. Paralelně firma staví datový základ: SAP Business Data Cloud a SAP Knowledge Graph mají zajistit, že AI nebude jen přepisovat řeč na text, ale mapovat záměr uživatele na konkrétní byznysové objekty, datové modely a oprávnění.
Časová osa je poměrně hustá:
- Září 2023 – spuštění Joule jako textového copilota
- Červen 2024 – oznámení obousměrné integrace s Microsoft Copilot
- 2025–2026 – posílení o Business Data Cloud a Knowledge Graph
- Léto 2026 – hlasové ovládání v reálném čase přes LiveKit
Co ale veřejně chybí, je detailní plán pro roky 2028–2029, tedy přesně pro období, kdy má podle Kleina klávesnice v SAP „skončit“. Tříletý horizont zůstává odhadem CEO, ne závazným produktovým termínem.
Česko: 1 400 firem a čeština jen v preview
Pro české firmy má Kleinova vize jeden zásadní háček. Podle Hany Součkové, šéfky SAP ČR, využívá služby SAP v Česku více než 1 400 firem. Jenže čeština je v Joule zatím uvedena pouze mezi jazyky v preview, bez plné oficiální podpory. U analytických dotazů je podpora ještě užší: angličtina, němčina, italština, francouzština a španělština. Pokud jazyk není plně lokalizovaný, odpověď může spadnout do angličtiny.
Představa, že český účetní nebo skladník bude hlasem česky zadávat příkazy do SAP, je zatím spíš výhled než realita. A i kdyby čeština získala plnou podporu, zůstávají praktické otázky: hluk v open space kancelářích, bezpečnost citlivých firemních dat vyslovených nahlas a soukromí. SAP ve své dokumentaci výslovně uvádí, že mezi zpracovávanými kategoriemi osobních údajů je i nahraný hlas, a upozorňuje, že hlasové příkazy mohou představovat bezpečnostní riziko.
Klávesnice zatím nikam neodchází
Zajímavé je, co říká samotný designový systém SAP. Aktuální specifikace UI Shell stále popisuje textový vstup pro prompty, klasickou navigaci i klávesové zkratky kvůli přístupnosti. SAP veřejně mluví o aktivaci Joule jako nové vrstvy, ne o zrušení starého rozhraní. Podobně to dělá konkurence: Microsoft u svého Copilotu nabízí hlasový chat i ovládání bez rukou, ale zároveň doporučuje minimalizovat hluk v pozadí a ponechává plný textový vstup. Oracle ve své integrační platformě umožňuje vytvářet, editovat a dotazovat se přirozeným jazykem, ale klasické rozhraní neruší.
Klein sám přiznává, že jde o výzvu v oblasti řízení změn. Na konferenci Sapphire 2026 mluvil o nutnosti přeškolení zaměstnanců, přestavby procesů a modernizace prostředí. Firmy nečeká pouhé zapnutí nové funkce, čeká je změna způsobu práce.
Kleinova vize dává smysl jako směr. SAP skutečně buduje konverzační vrstvu nad podnikovými procesy a hlas do ní systematicky přidává. Ale mezi vizí CEO a kanceláří, kde nikdo nepíše, leží ještě hodně klávesových úderů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík