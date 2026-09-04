Znovuzrození fotbalového reprezentanta Krále. V Dánsku zazářil gólem a zajistil Kodani první místo

3. září 2026 se v Parken odehrál přímý souboj o první místo 3F Superligy. Kodaň hostila Nordsjælland a potřebovala tři body, aby se vyšvihla na čelo tabulky. Alex Král jí je pomohl získat způsobem, který v Berlíně celý rok nezvládl, gólem. Jeho rána zpoza vápna skončila v síti a stvrdila výhru, po níž Kodaň podle
ČTK vedla po šesti kolech o bod před Midtjyllandem. Pro osmadvacetiletého záložníka to byl teprve druhý gól v dresu FCK. Ten první přitom padl jen o tři týdny dřív, v úplně jiné soutěži a na úplně jiném konci Evropy. Z Berlína bez smlouvy, z nominace bez jména
V květnu 2026 Union Berlín
oficiálně oznámil, že Královi po sezoně končí smlouva a klub ji neprodlouží. Bilance jeho poslední bundesligové sezony mluvila jasně: 17 startů, nula gólů, nula asistencí. Z celkových 53 soutěžních zápasů za Union se trefil jedinkrát, paradoxně v Lize mistrů proti Realu Madrid. Působivá adresa, ale osamocený záblesk.
Horší zpráva přišla vzápětí. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek sestavoval širší výběr pro mistrovství světa 2026 a Královo jméno v 54členném seznamu chybělo. Hráč s 48 reprezentačními starty najednou nebyl ani na periferii národního týmu. Neodešel sám, prostě přestal být vybíraný.
Kodaň jako restart
16. července 2026 FCK
oznámila jeho příchod. Klub v tiskovém prohlášení definoval, co od něj čeká: stabilitu, propojení obrany s útokem, schopnost obsadit více pozic a vůdčí roli. Nebyla to fráze. Už v prvních týdnech ho trenérský štáb nasazoval na pravou stranu zálohy i do středu pole; proti Sønderjyske v průběhu zápasu dokonce klesl na pravého wingbeka v rozestavení 5-2-3.
12. srpna přišel první měřitelný důkaz. V kvalifikaci Konferenční ligy proti Debrecínu Král v 76. minutě zakončil z ostrého úhlu pod břevno po centru Melinga a hlavičce Corneliuse. Gól na 4:1. A nebyl to jen osamocený zásah, bezprostředně poté z pravé strany připravil centr, z něhož Cornelius zvýšil na 5:1. Vliv na hru, ne jen na skóre.
Čísla, která mluví za sebe
Srovnání berlínské a kodaňské etapy ukazuje kontrast, který slovo „znovuzrození“ ospravedlňuje:
Union Berlín 2025/26 FC Kodaň (od července 2026) Soutěžní starty 17 (liga) min. 12 Góly 0 2 Asistence 0 — Tabulkový dopad sestupové pásmo 1. místo po 6. kole
V Unionu odehrál celou sezonu bez jediného kanadského bodu v lize. V Kodani za necelé dva měsíce skóroval v Evropě i v domácí soutěži a přímo se podílel na výsledku, který jeho nový klub vynesl na špici.
Vrátí se do reprezentace?
Nejbližší termín Ligy národů je 26. září, Česko proti Chorvatsku, o tři dny později proti Anglii. Časově by se Král do nominace vejít mohl. Jenže poslední dohledatelný signál od realizačního týmu reprezentace byl spíš opačný: Koubek ho na jaře nezařadil ani do rozšířeného kádru pro šampionát. Žádný aktuální veřejný citát trenéra ani jeho asistentů k Královu případnému návratu se nám nepodařilo dohledat.
Forma z prvních týdnů v Kodani ho nicméně vrací do hry. Dva góly, taktická flexibilita, viditelný vliv na výsledky, to jsou argumenty, které se těžko ignorují. Pokud by si podobný výkon zopakoval i 15. října v ligové fázi Konferenční ligy proti Braze, tlak na pozvánku by rostl.
Co mu Kodaň dává
Dánská liga není Bundesliga. Není to krok nahoru v prestiži ani v penězích. Ale pro Krále to zatím vypadá jako přesně ten typ prostředí, které potřeboval: jasná role, důvěra trenéra a prostor, v němž se jeho schopnosti znovu projevují ve výsledcích. V Berlíně byl jedním z mnoha, kteří odcházeli. V Kodani je hráčem, který rozhoduje zápasy o první místo.
Halfvolej zpoza vápna proti Nordsjællandu nebyl jen hezký gól. Byl to vizitka adresovaná do Prahy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl