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Znovuzrození fotbalového reprezentanta Krále. V Dánsku zazářil gólem a zajistil Kodani první místo

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Alex Král v 31. minutě halfvolejem zpoza vápna uzavřel na 2:0 proti Nordsjællandu a poslal Kodaň do čela dánské ligy. Před dvěma měsíci přitom neměl ani klub.
Znovuzrození fotbalového reprezentanta Krále. V Dánsku zazářil gólem a zajistil Kodani první místo

Znovuzrození fotbalového reprezentanta Krále. V Dánsku zazářil gólem a zajistil Kodani první místo

Zdroj: RCD Espanyol de Barcelona
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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