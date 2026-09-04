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Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí

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Bídníci patří k základním kamenům literatury a dodnes jsou vnímáni jako nepřekonatelné sociální drama. Řady filmových adaptací rozšíří nový snímek, jenž dá starému rámci novou žánrovou patinu.
Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí

Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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