V pátek v 15:05 všechno zrušte: Nova Cinema vysílá nejlepší sci-fi historie

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Pátek odpoledne. Pracovní týden je u konce a vy už cítíte únavu v kostech. Co kdybyste si ale místo nudného seriálu dopřáli něco, co vás vytrhne z reality? Představte si budoucnost plnou létajících aut, mimozemských operních div a záchranné mise, na které visí osud celého vesmíru. A k tomu charismatického hrdinu, který by nejradši jen řídil taxík a nechal svět na pokoji.
Tohle není jen další akční podívaná. Je to vizuální exploze barev, humoru a energie, která vás pohltí od první minuty. Film, který stál astronomické peníze a málem zničil studio, které ho natočilo. Dílo, které redefinovalo sci-fi žánr a dodnes inspiruje tvůrce po celém světě.
A co víc – skrývá tajemství, o kterém jste možná nikdy neslyšeli. Českou stopu ukrytou v jedné z nejdůležitějších scén.
Když dokonalá bytost spadne z nebe taxikáři
Řeč je o legendárním Pátém elementu z roku 1997, který natočil vizionář Luc Besson. Do role Korbena Dallase, cynického taxikáře s minulostí elitního vojáka, obsadil Bruce Willise. Po jeho boku září Milla Jovovich jako Leeloo – dokonalá bytost stvořená k záchraně lidstva.
Každých pět tisíc let se probouzí čisté Zlo, které touží pohltit veškerý život. Jediná zbraň proti němu? Čtyři kameny představující elementy – oheň, vodu, vzduch a zemi. A pátý prvek, který je spojí dohromady.
Když Leeloo doslova prorazí střechu Korbenova taxíku, rozjíždí se hon proti času. Musí najít kameny dřív než bezskrupulózní zbrojař Zorg, kterého geniálně ztvárnil Gary Oldman. A pak je doručit na egyptský chrám, kde se rozhodne o osudu galaxie.
Rozpočet, který málem pohřbil francouzské studio
Francouzské studio Gaumont vsadilo na Pátý element všechno. Rozpočet 90 milionů dolarů z něj udělal nejdražší neamerickou produkci v historii kinematografie. V přepočtu na dnešní peníze by šlo o 175 milionů – částku, za kterou se dnes točí průměrné hollywoodské blockbustery.
Jenže tehdy to byl risk, který mohl studio zruinovat. Besson stavěl futuristický New York plný létajících aut, kostýmy navrhl legendární Jean Paul Gaultier, speciální efekty musely konkurovat Hollywoodu.
Nakonec se risk vyplatil. Film vydělal přes 263 milionů dolarů celosvětově a zachránil Gaumont před bankrotem.
Jazyk s 400 slovy a nepřátelé, kteří se nikdy nepotkali
Besson s Jovovich vymysleli pro Leeloo kompletní jazyk. Čítá asi 400 slov a během natáčení si v něm dokonce psali dopisy. Herečka tak dokonale vtělila pocit cizinky, která nerozumí lidskému světu.
Ještě bizarnější je fakt, že Korben a Zorg – hlavní hrdina a hlavní padouch – se v celém filmu ani jednou nepotkají. Jejich osudy se kříží, v jednu chvíli se těsně minou u výtahu, ale nikdy spolu nepromluví ani slovo. Tento režijní tah dodává příběhu napětí, které málokterý akční film dokáže.
Koudelkova fotka z invaze a zničené vlasy pod parukou
Když se Leeloo učí o lidské historii a narazí na pojem „válka“, sleduje na monitoru sled brutálních obrazů z dějin lidského sebedestrukčního šílenství, které ji doženou k slzám. Právě v této zrychlené montáži se skrývá onen nečekaný český otisk.
Na monitoru počítače se na okamžik mihne slavná fotografie českého fotografa Josefa Koudelky – muž sledující hodinky během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Tenhle detail si všimne jen málokdo, ale je to pocta jednomu z nejikoničtějších snímků 20. století.
Jovovich si pro roli původně nechala vlasy obarvit na zářivě oranžovou. Agresivní chemikálie jí je ale tak zničily, že musela zbytek natáčení nosit paruku. Mýtus o tom, že paruka byla plánovaná kvůli složitosti účesu, je tedy vyvrácený.
Operní árie, kterou lidský hlas nedokáže zazpívat
Scéna s mimozemskou operní divou Plavalagunou patří k nejslavnějším momentům filmu. Zpívá ji albánská sopranistka Inva Mula. Její hlas byl upraven jen minimálně – výhradně v pasážích s extrémně rychlými tónovými přechody, které lidské hlasivky fyzicky nezvládnou bez přerušení.
Zapomeňte na internetové mýty o kompletně počítačově generovaném hlasu. Většina árie je autentická, jen technicky vylepšená.
Zdroj: youtube.com
Co říkají diváci a kritici?
Americký kritik Roger Ebert v roce 1997 napsal: „Pátý element je jeden z těch skvělých, ujetých filmů – snímek tak absurdní, že mě nepřekvapilo, když jsem zjistil, že ho napsal dospívající kluk. Je to pastva pro oči, pokud ne zrovna pro mozek.“
Divačka Padme_Anakin z ČSFD dodává: „Bum. Tak slovu bum rozumím. A tohle je vskutku úžasná třaskavina. Velmi barevná a velmi vtipná… Charismatický Gary Oldman vystřihl zápornou postavu v kvalitě A+… V rámci žánru ‚pohádka pro velké děti‘ stavím na post nejvyšší.“
Na ČSFD má film hodnocení 84 %, na IMDb 7,6/10. Celosvětově vydělal přes 263 milionů dolarů a stal se kultovní klasikou, která inspiruje tvůrce dodnes.
Kdy a kde si užijete tuhle jízdu?
Pátý element vysílá Nova Cinema v pátek 4. září 2026 v 15:05.
Barevná exploze, charismatičtí herci, mimozemská opera a záchrana světa. Tohle je film, který vás vytrhne z únavového pátku a připomene vám, proč milujete kino. Už jste ho viděli, nebo se chystáte poprvé?
Zdroje článku: imdb.com, Wikipedia, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová