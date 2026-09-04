Ani trouba, ani pánev. Brambory budou křupavé díky 1 spotřebiči, který má doma skoro každý

Pečené brambory z trouby vyjdou často buď vysušené, nebo zůstanou uprostřed měkké a nedopečené. Na pánvi zase musíte hlídat rozpálený tuk a obracet kousek po kousku, aby se nepřipálily. Existuje ale cesta, jak mít brambory zvenku křupavé a uvnitř nadýchané zhruba za dvacet minut. A přístroj, který to svede, se za posledních pár let usadil na kuchyňské lince v mnoha českých domácnostech. Chce to jen znát pár drobností.
Křupavou kůrku dělá proudící horký vzduch
Tím spotřebičem je horkovzdušná fritéza, které se často říká i airfryer. Funguje na jednoduchém principu. Uvnitř obíhá silný proud rozpáleného vzduchu, který povrch brambor rychle osuší a zatáhne do křupavé kůrky. Vnitřek přitom zůstane vláčný a měkký.
Právě v tomhle je fritéza jiná než pánev nebo trouba. Pánev opéká vždy jen tu stranu, která leží na dně, a vy musíte kousky pracně obracet. Trouba rozpálí prostor pomaleji a k opečení potřebuje víc času. Horký vzduch ve fritéze útočí na brambory ze všech stran naráz, takže křupavého výsledku dosáhnete rychle a bez toho, abyste jídlo utopili v oleji.
Přečtěte si také: Ani mouka, ani vejce. Houskové knedlíky budou nadýchané díky 1 surovině, kterou pekaři přidávají odjakživa O úspěchu rozhoduje jediná vrstva
Nejčastější chyba, kvůli které brambory nezkřupavějí, je přeplněný koš. Když do fritézy nasypete hromadu kousků na sebe, vzduch mezi nimi nemá kudy proudit. Brambory se pak spíš dusí ve vlastní páře a místo kůrky z nich vznikne měkká kaše.
Poskládejte proto brambory do koše v jedné vrstvě tak, aby se pokud možno nedotýkaly. Kolem každého kousku musí zůstat trochu místa. Máte-li menší přístroj a chystáte přílohu pro celou rodinu, radši je připravte na dvě dávky. Vyplatí se to víc než napěchovaný koš, ze kterého vytáhnete zklamání.
Suché brambory a jen špetka oleje
Než brambory nakrájíte a okořeníte, pořádně je osušte utěrkou. Vlhkost je totiž největší nepřítel křupavosti. Kdo má čas, může nakrájené kousky nechat asi hodinu odležet ve studené vodě. Odplaví se tím část škrobu a brambory po usušení zkřupavějí ještě líp.
Přečtěte si také: Ani igelit, ani papír. Ořechy nežluknou celý rok díky 1 věci, kterou máte v každé kuchyni Odležení nakrájených brambor ve studené vodě odplaví část škrobu a výrazně pomůže ke křupavější kůrce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oleje potřebujete jen minimum. Bohatě stačí lžíce nebo dvě, ve kterých brambory obalíte. Tuk tady neslouží ke smažení, jen pomáhá, aby se koření přichytilo a povrch dostal správnou strukturu. Zajímavá vychytávka je obalit kousky v tenoučké vrstvě bramborového škrobu se solí. Na povrchu se z něj během pečení vytvoří extra křupavá krustička.
Teplota kolem 200 stupňů a v půlce zatřepat
Osvědčené je nastavit fritézu na teplotu mezi 180 a 200 stupni. Menší kousky nakrájených brambor bývají hotové zhruba za dvacet minut, u větších měsíčků ve stylu amerických brambor počítejte s dvaceti až třiceti minutami. Přesný čas se liší podle velikosti kousků i podle konkrétního modelu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Velikost brambor Teplota Čas pečení menší nakrájené kousky 180 až 200 °C zhruba 20 minut větší měsíčky ve stylu amerických brambor 180 až 200 °C 20 až 30 minut Přečtěte si také: Ani máslo, ani smetana. Tvarohové knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý
Nevynechejte jeden krok uprostřed pečení. Někdy v půlce koš vytáhněte a s bramborami protřepte, případně je lžící obraťte, ať se stejně propečou i z druhé strany. Kdo chce mít vnitřek co nejnadýchanější, sáhne po moučnatějších odrůdách brambor s vyšším obsahem škrobu. Přípravu jde uspíšit i tak, že kousky pár minut předvaříte a teprve pak přendáte do fritézy.
Čím brambory ozvláštnit
Základ tvoří sůl, pepř, mletá paprika a česnek. Kdo chce výraznější chuť, může sáhnout po grilovacím koření, špetce kmínu nebo majoránce a pro pořádné říznutí přisypat trochu pálivého koření. Provoněné bylinky jako saturejka nebo oregano dodají bramborám nádech jídla z restaurace.
Vděčný je i sýr. Když kousky krátce před koncem pečení posypete nastrouhaným tvrdým sýrem, zapeče se do slané kůrčičky, po které jich ubývá ještě rychleji. Dobře poslouží eidam, ementál i pikantnější niva. Upečené brambory pak zvládnou obě role, doprovodí maso na talíři i poslouží samy o sobě k zobání s dipem.
Přečtěte si také: Za socialismu stálo 150 Kčs a visela na něm sada nožů v každé kuchyni. Dnes je z toho sběratelská rarita
Zdroje: https://www.patekafe.cz/americke-brambory-z-airfryeru-recept-do-20-minut/, https://www.nejlevnejsizbozi.cz/tipy-na-vareni-a-peceni/jak-v-horkovzdusne-friteze-pripravit-luxusni-brambory/, https://mariajurkova.cz/krupave-brambory-z-horkovzdusne-fritezy/, https://varimedobroty.cz/recept/brambory-z-horkovzdusne-fritezy-s-bylinkami/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/brambory-v-horkovzdusne-friteze-jak-na-to/