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Víkend bude slunečný, ale chladnější. Zaprší jen v noci na sobotu

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Jak bude o víkendu? V pátek v noci dorazí studená fronta a bude tedy chladněji, po propršeném pátečním odpoledni a noci na sobotu se ale vyčasí a sobota i neděle by měla přinést slunečné počasí.
Víkend bude slunečný, ale chladnější. Zaprší jen v noci na sobotu

Víkend bude slunečný, ale chladnější. Zaprší jen v noci na sobotu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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