Hlasité vrkání za oknem nemusí pokračovat donekonečna. Holuby může odradit nenápadné řešení, které stojí pár korun

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Hlasité vrkání za oknem nemusí pokračovat donekonečna. Holuby může odradit nenápadné řešení, které stojí pár korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdo by nebyl nešťastný z holubů, kteří posedávají na balkoně nebo okenním parapetu a zanechávají tam po sobě nevzhledné stopy. Zkuste tyto triky a už k vám létat nebudou.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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