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Hlasité vrkání za oknem nemusí pokračovat donekonečna. Holuby může odradit nenápadné řešení, které stojí pár korun

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Dennívýzva
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Kdo by nebyl nešťastný z holubů, kteří posedávají na balkoně nebo okenním parapetu a zanechávají tam po sobě nevzhledné stopy. Zkuste tyto triky a už k vám létat nebudou.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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