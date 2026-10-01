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Neznámý vypínač stresu. Aktivujte nerv v uchu

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Moderní doba nás vystavuje neustálému tlaku a pocitům přetížení. Většina rad doporučuje dlouhé meditace nebo náročné cvičení. Málokdo ale ví, že tělo obsahuje přirozenou zkratku pro okamžité zklidnění. Nalézá se na velmi překvapivém místě, přímo v prohlubni vašeho ušního boltce.
Ucho postaršího pána s vlasy

Ucho postaršího pána s vlasy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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