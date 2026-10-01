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Kouč Slovácka dává za vzor Modriče a Messiho. V Česku se jen křičí, ať všichni běhají, říká na rovinu

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Trenér posledního týmu ligy veřejně rozebírá, proč česká posedlost naběhanými kilometry zabíjí fotbalovou inteligenci. A tvrdí, že z téhle cesty neuhne.
Kouč Slovácka dává za vzor Modriče a Messiho. V Česku se jen křičí, ať všichni běhají, říká na rovinu

Kouč Slovácka dává za vzor Modriče a Messiho. V Česku se jen křičí, ať všichni běhají, říká na rovinu

Zdroj: 1. FC Slovácko
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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