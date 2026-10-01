Metabolismus lze pořádně rozhýbat pomocí několika snadných cviků. Poslouží při nich i obyčejný ručník a změna se projeví rychle

Možná experimentujete s dietami a půsty. Nebo spíš patříte k těm lidem, kteří chtějí začít cvičit každé „příští pondělí“. Nakonec ale dojdete k tomu, že je to stejně příliš těžké.
Pokud se v tomto přístupu poznáváte, je tu pro vás jedno řešení. Jde o sérii cviků, které můžete provést v pohodlí svého domova a nepředstavují výraznou zátěž. Jakmile si na ně navyknete,
dost možná si přidáte ještě nějaké další. Mohou tedy skvěle sloužit jako odrazový můstek k náročnějším aktivitám, kterým se tak dlouho systematicky vyhýbáte. A přitom už jen tato série vaše tělo dostatečně zpevní a nakopne i váš metabolismus. Více prozradila lékař Atli Arnarson. Protahování krku
Tento cvik vede k obnově pružnosti svalů na šíji a také ji zbaví tuku.
Lehněte si na záda a pokrčte kolena. Složte ručník do tenkého pruhu, držte ho na koncích a střed si dejte pod hlavu. Zatáhněte rukama, abyste ručníkem zvedli hlavu, a zkuste také natáhnout krk. Zhluboka se nadechněte a vše opakujte 3–4krát. Uvolnění ramen
Napjatá ramena mají vliv i na zrak a vedou k častým bolestem hlavy.
Nakloňte se do strany a ruku přitiskněte ke zdi. Ohněte ji v lokti a zvedněte ji tak, aby nadloktí bylo rovnoběžně s podlahou, tedy vodorovně, prsty miřte dolů. Natočte tělo od stěny, až ucítíte slabou bolest. Setrvejte takto 30 vteřin a opakujte to samé i pro druhou ruku. Fotografie: Pxhere Protažení rukou
Tento cvik se výborně hodí, pokud na svých pažích pozorujete i jen lehce povislou kůži. Pomáhá také krevnímu oběhu a průtoku lymfy v lymfatickém systému.
Ramenem se opřete o svislou tyč a druhou rukou se jí pevně zachyťte. Rotujte pozvolna tělem, dokud v zadní části ramen neucítíte jasné napnutí svalů. Zkontrolujte si, že vaše ramena jsou vyrovnaná a zápěstí máte na úrovni ramen. Cvik proveďte vždy po dobu 30 sekund na obě strany.
Protažení zad
Příliš napjaté svaly hrudníku brání plicím ve volném dýchání, což může vést i k dušnosti. Na tento cvik je třeba jógová podložka, případně silná deka nebo ručník.
V lehu na břiše zvedněte ramena a ruce překřižte pod hrudníkem. Čelo si položte na deku nebo podložku, prsty rukou roztáhněte do stran. Zavřete oči a proveďte hluboký nádech. Trochu si oddechněte a zopakujte cvik s opačným překřížením rukou. Protažení břišních svalů
Toto cvičení je velmi účinné jako prevence hromadění tuku v pase.
Proveďte jednou nohou hluboký dřep a druhou natáhněte do strany. Jednu ruku opřete o podlahu (tu u pokrčené nohy) a druhou paži natáhněte proti natažené noze tak, aby s ní byla v jedné linii. Nezapomeňte při cviku dýchat a tuto pozici udržte 30–40 vteřin. Následně opakujte na druhou stranu těla. Fotografie: Pxhere Protažení svalů hýždí
Prakticky nezbytné cvičení pro kohokoli, kdo sedí dlouhé hodiny v kanceláři, případně ve voze. Dá se jím také předcházet celulitidě a tónovat celá stehna.
Klekněte si tak, abyste měli jednou koleno pod hrudníkem (jako na startovní čáře). Druhou nohu ohněte a prsty opřete o zeď nebo jinou oporu. Správné provedení se projeví mírným tlakem v přední části kyčle. Setrvejte po 30 sekund a opakujte na druhé noze. Protažení boků
Vynikající pomoc na zmírnění otoků i další bolesti, které má na svědomí hlavně sedavý způsob života.
Sedněte si na podlahu, zkřižte nohy v kotnících a kolena si přitáhněte k obličeji. Nohy vezměte do rukou. Záda udržte kulatá a snažte se koleny dosáhnout na nos, aniž byste ovšem nohy natahovali. Takto zůstaňte ideálně 30 sekund, pak cvik opakujte s opačným překřížením kotníků.
Zdroj:
Healthline, Healthline
Článek
Jednoduché cviky, nejen s ručníkem, které zrychlí metabolismus na maximum. Účinky jsou okamžitě znát pochází z webu Světkreativity.