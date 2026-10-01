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Lidé do 30 let mají od státu dostávat ročně až 8 160 korun, ale pak se příspěvek razantně sníží

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Do třiceti let mají lidé od státu dostávat až 8 160 korun formou příspěvku na spoření. Po třicátém roce se příspěvek razantně sníží. Kdo chce získat…
Lidé do 30 let mají od státu dostávat ročně až 8 160 korun, ale pak se příspěvek razantně sníží

Lidé do 30 let mají od státu dostávat ročně až 8 160 korun, ale pak se příspěvek razantně sníží

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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