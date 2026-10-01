Lidé do 30 let mají od státu dostávat ročně až 8 160 korun, ale pak se příspěvek razantně sníží

Do třiceti let mají lidé od státu dostávat až 8 160 korun formou příspěvku na spoření. Po třicátém roce se příspěvek razantně sníží. Kdo chce získat nejvíc, musí splnit podmínky, ale vyplatí se to!
Mladí se musí na budoucnost připravit sami, vlastní rezerva může výrazně pomoci
Demografický vývoj je neúprosný, stejně tak jako tlak na průběžný důchodový systém. Mladí lidé proto stále častěji řeší, jak si vedle státního důchodu vytvořit vlastní rezervu tím, že si budou pravidelně dávat peníze stranou.
Stát už nyní hledá možnosti, jak motivovat mladé lidi k tvorbě vlastních finančních rezerv, a přichází s poměrně pěknou variantou. Zásadním krokem je vládou schválený návrh Ministerstva financí známý jako „Lepší penzijko“, který přináší výrazné změny především pro mladé lidi do třiceti let.
Změny zatím nejsou účinné. Pokud novela projde legislativním procesem, její účinnost je navrhována od 1. ledna 2027. Jejím předmětem má být podpora mladých lidí do třicítky, uvolnění pravidel pro výběr peněz před dosažením důchodového věku a plošné snížení poplatků.
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V plánu je dvojnásobný státní příspěvek
V současnosti činí státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření 20 % z měsíčního vkladu v rozmezí 500 až 1 700 korun. U nezletilých je minimální vklad pro získání státního příspěvku 100 korun.
Plánovaná novinka podle vládního návrhu by měla účastníkům do třiceti let zdvojnásobit příspěvek na 40 procent vlastního vkladu, což by mělo mladé lidi motivovat ke spoření. Z pohledu složeného úročení v investičním horizontu třicet až čtyřicet let jde o důležitý faktor pro budoucí finanční nezávislost.
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Jak by to mohlo vypadat v praxi?
Pokud si člověk bude dávat stranou 500 korun měsíčně, stát by přispěl 200 korun oproti stávající stokoruně. Pokud si bude spořit 1 000 korun měsíčně, stát by přispěl 400 korun. Za jeden kalendářní rok se může celkový státní příspěvek vyšplhat až na 4 800 korun oproti stávajícím 2 400 korunám. Při vkladu 1 700 korun by mohla výše státního příspěvku činit 680 korun a stát by tak ročně přispěl 8 160 korun.
Jak bude fungovat příspěvek po třicátém roce?
Po dosažení 30. narozenin by se účastník vrátil do standardního režimu, ve kterém státní podpora činí 20 procent z měsíčního vkladu. Maximální příspěvek při vkladu 1 700 korun by místo 680 korun činil pouhých 340 korun.
Možnost výběru před důchodem
Největší stopkou penzijních fondů je pro mladé lidi fakt, že budou mít své úspory uzamčené až do důchodového věku. Na to Ministerstvo financí reagovalo uvolněním pravidel pro částečné výběry.
Současná pravidla umožňují za určitých podmínek částečný výběr až třetiny prostředků kolem 18. až 20. roku života. Novela má tuto možnost rozšířit. Vybrat by bylo možné jednorázově až třetinu vlastních vkladů a jejich zhodnocení, a to do dosažení 36 let, pokud smlouva trvá alespoň 10 let.
Částečný výběr nebude zpoplatněn, nevede ke ztrátě připsaných státních příspěvků a není podmíněn konkrétním účelem. Další dvě třetiny pak střadatel nechává na účtu a pokračuje ve spoření.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Než si začnete spořit, spočítejte si, kolik můžete pravidelně odkládat. I menší částka může díky dlouhému investičnímu horizontu vytvořit zajímavou finanční rezervu.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: mf.gov.cz| Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz