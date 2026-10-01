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Severní Korea klonuje izraelský Harop ve velkém: proti dronu za pár tisíc dolarů letí raketa za statisíce

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Drony řady Kumsong se poprvé objevily při testech v září 2025 a Kim Čong-un strávil tři dny obhlídkou zbrojovek. Jak blízko je severokorejská napodobenina originálu a proč i nepovedené kopie berou vážně velitelé v NATO.
Severní Korea klonuje izraelský Harop ve velkém: proti dronu za pár tisíc dolarů letí raketa za statisíce

Severní Korea klonuje izraelský Harop ve velkém: proti dronu za pár tisíc dolarů letí raketa za statisíce

Zdroj: Foto: Rhk111 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 18:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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