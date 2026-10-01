Severní Korea klonuje izraelský Harop ve velkém: proti dronu za pár tisíc dolarů letí raketa za statisíce

Harop je napůl dron, napůl řízená střela. Nad bojištěm dokáže kroužit až devět hodin, vyhledává radary, velitelská stanoviště nebo protiletadlové systémy a do nalezeného cíle se střemhlav zřítí, přičemž operátor má možnost útok na poslední chvíli přerušit. Přesně tenhle princip si Pchjongjang vybral jako předlohu a podle dostupných indicií ho začal reprodukovat sériově.
Vnější tvar sedí, u senzorů a datalinku končí veřejná data
Severokorejské stroje řady Kumsong sdílejí s izraelským vzorem to, co je vidět zvenčí: schopnost dlouho vyčkávat nad cílovým prostorem, elektrooptické navedení a útok z různých směrů. Analytici z 38 North upozorňují, že KLDR umí věrně zopakovat vnější tvar i aerodynamické uspořádání cizích platforem a u bezpilotních prostředků to dělá už léta.
O bojové hodnotě ale rozhoduje to, co je uvnitř. Kvalita senzorů, odolnost datalinku proti rušení, software pro rozpoznávání cílů a spolehlivost sériové výroby jsou parametry, ke kterým veřejná data neexistují. Snímky ze severokorejských státních médií bývají cenzurované a klíčové části zakryté, takže posoudit se nedá nic z toho podstatného.
Tvrdit, že Pchjongjang má rovnocennou kopii Haropu, je zatím předčasné. Tvrdit, že okopíroval jeho koncept, je doložené.
Devět hodin nad bojištěm, Switchblade 600 vydrží zhruba 40 minut
Srovnání s běžnou barážující municí ukazuje, proč je právě Harop lákavá předloha. Americký Switchblade 600 má dolet přes 60 kilometrů a ve vzduchu vydrží kolem 40 minut, takže je to zbraň pro konkrétní úkol v dohledné vzdálenosti. Izraelský HERO 120 s vytrvalostí 75 minut a hlavicí o hmotnosti 2,5 kilogramu je na tom podobně. Devět hodin nad bojištěm z Haropu dělá něco jiného: stroj, který může trpělivě kroužit a čekat, až se cíl odhalí sám. I kdyby severokorejská verze dosáhla jen zlomku téhle výdrže, protivzdušnou obranu zaměstná.
O nebezpečnosti takové zbraně rozhoduje cena a počet. Jeden dron za pár tisíc dolarů, proti kterému letí raketa za statisíce, je výměna, kterou obránce prohrává i tehdy, když každý kus sestřelí. Dokonalost kopie je v téhle rovnici vedlejší proměnná.
Aliance to má zaznamenané černé na bílém. Politika integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO z února 2025 výslovně počítá s malými bezpilotními prostředky a salvovými útoky jako s novou kategorií hrozby. Experimentální program LCI-X k tomu propojuje národní systémy, komerční technologie, prostředky elektronického boje a senzory do vrstvené obrany.
Co reverzní inženýrství nedodá: výcvik operátorů z ruské strany
Veřejně neexistuje žádný důkaz, že by Izrael přišel o konstrukční dokumentaci Haropu. Severokorejská cesta k napodobení je nejspíš složená z několika zdrojů. Pchjongjang má v reverzním inženýrství dlouholetou praxi, jeho starší napodobeniny zdokumentoval tým 38 North už v roce 2023, a základní aerodynamické uspořádání i provozní logiku lze odvodit z veřejně dostupných materiálů a fotografií.
Novým urychlovačem je Rusko. Zpráva Multilaterálního monitorovacího týmu při OSN popisuje severokorejsko-ruskou vojenskou spolupráci, která zahrnuje kromě masivních dodávek munice i transfer protivzdušných systémů třídy Pancir, prostředků elektronického boje a výcvik severokorejských vojáků v operacích s bezpilotními prostředky. Právě poslední položka je ta, kterou z fotografií odvodit nejde. Rusko nabízí provozní zkušenost z více než čtyřleté války na Ukrajině, kde se drony staly rozhodujícím faktorem.
Tisíc kusů měsíčně přiznává MBDA, Pchjongjang neuvádí nic
Kim Čong-un absolvoval ve dnech 16. až 18. září 2026 třídenní inspekci zbrojních podniků a oficiální přepis agentury KCNA z ní klade důraz na rozšiřování výrobních kapacit, modernizaci procesů a zvyšování úrovně umělé inteligence u útočných i obranných systémů. Analytici CSIS k tomu potvrzují růst dronové infrastruktury u letecké základny Panghjon a pokračující výstavbu, která odpovídá přechodu od prototypů k sériové logice.
Konkrétní počty vyrobených kusů ale nikdo nezveřejnil a nejspíš nezveřejní. Jak vypadá otevřeně přiznaná masová výroba, ukazuje evropská MBDA, která u svého programu saturačních jednorázových efektorů DELUGE mluví o kapacitě až tisíc kusů měsíčně. Slovní spojení „masová produkce“ bez jediného čísla je u Pchjongjangu proto potřeba brát jako deklaraci záměru, ne jako údaj.
Pro Jižní Koreu a Japonsko jde o přímou hrozbu. Levné a početné barážující munice mohou v prvních hodinách krize zahltit protivzdušnou obranu a ničit radary, logistické uzly i velitelská stanoviště, aniž by Severní Korea musela sáhnout po balistických střelách. Pro Česko je riziko nepřímé: severokorejsko-ruská vojenská osa už funguje ve velkém a bariéra pro další přenos techniky je nižší než dřív. Důkaz o tom, že by haropovské klony dorazily na ukrajinské bojiště, zatím chybí.