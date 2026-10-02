Test znalostí ostravského nářečí: Pro většinu Pražáků bude výborné skóre i 6 z 10 bodů

Test znalostí ostravského nářečí: Pro většinu Pražáků bude výborné skóre i 6 z 10 bodůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OstravaZdroj: Foto: Ostrava – Archív města Ostravy / Creative Commons / Public Domain
Článek byl publikován 02.10.2026 02:18
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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