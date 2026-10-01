Londýn po 22 letech přepisuje utajené plány pro případ války, čtvrtina domácností vydrží výpadek nejvýš den

Dokument se úředně jmenuje Government War Book, v množném čísle War Books, protože nejde o jednu příručku, ale o sadu mezirezortních protokolů. Označení „Churchillova válečná kniha“ je jen historizující zkratka, která odkazuje na dobu, kdy tenhle systém vznikal: druhou světovou a studenou válku. Smyslem bylo mít předem napsané, kdo co udělá, v jakém pořadí a s jakými pravomocemi, jakmile se mír začne rozpadat.
Manuál, který řešil zavírání škol i příděly potravin
Podle popisu archivních kopií, o nichž informovala Sky News, starší verze zdaleka nekončily u armády. Řešily zavírání škol, evakuaci nemocnic, přídělový systém potravin, ochranu národních kulturních pokladů i mobilizaci průmyslu. Byl to návod, jak přepnout celou společnost do válečného režimu, od ministerstev přes policii až po obecní úřady.
Po konci studené války tenhle systém vyhasl. Nahradil ho širší režim krizového řízení podle zákona Civil Contingencies Act, přijatého v témže roce, kdy proběhla poslední revize War Books. Ten se soustředil na povodně, pandemie a terorismus, tedy na scénáře, které v tehdejší Evropě vypadaly jako jediné reálné. Velká válka na kontinentu z plánovací agendy zmizela.
Čtyři vrstvy ruské hrozby: od podmořských kabelů po jaderné vydírání
Britská National Security Strategy z roku 2025 označuje Rusko za hlavní bezpečnostní výzvu pro NATO v Evropě a zároveň za přímou hrozbu pro britské území. Oficiální dokumenty rozkládají tu hrozbu do čtyř vrstev. První je konvenční vojenská síla, tedy pokračující válka na Ukrajině, která trvá už více než čtyři roky, a budování kapacit pro případný střet se spojenci. Druhou tvoří kyberútoky a sabotáže proti kritické infrastruktuře, podmořským kabelům, energetickým sítím a logistickým uzlům napříč Evropou.
Třetí vrstvou je informační tlak, jehož cílem je rozložit politickou vůli evropských společností se bránit. Čtvrtou pak jaderná rétorika, která má paralyzovat rozhodování západních vlád. Slovo „bezprostřední“ v tomhle kontextu nepopisuje tanky na britských hranicích, ale schopnost narušit chod země výpadkem sítí, sabotáží dodavatelských řetězců nebo útokem na nemocniční systémy, aniž by padl jediný výstřel.
Ministr ozbrojených sil Al Carns v květnu 2026 před parlamentním výborem uvedl, že nové War Books míří k dokončení do konce roku. Náčelník britských ozbrojených sil Richard Knighton už v dubnu mluvil o novém národním plánu pro přechod státu k válce.
Kolik dní vydrží britská domácnost bez proudu, plynu a vody
Vládní průzkum z roku 2026 ukázal, že čtvrtina britských domácností by při současném výpadku proudu, plynu a vody vydržela den nebo méně. Zásobu vody na tři a víc dnů, při doporučených třech litrech na osobu a den, má jen malé procento domácností. Většina Britů navíc za poslední rok nezaznamenala žádné oficiální rady, jak se na krizi připravit. Utajený protokol pro ministerstva je při takových číslech k ničemu: stát může mít rozepsané pravomoci do posledního detailu, ale první dva dny každé krize zvládají lidé sami doma.
Vláda proto spustila veřejný web Prepare, kde radí, co mít po ruce. Seznam je krátký a levný: svítilna, powerbanka, rádio na baterie, lékárnička a léky na několik dní, balená voda, trvanlivé jídlo, které se nemusí vařit, a hygienické potřeby. Na rok 2026 se chystá další veřejná kampaň.
Branná povinnost mezi nástroji není. Vláda ji v parlamentní odpovědi z července 2025 výslovně vyloučila a britský model nadále stojí na profesionální armádě a dobrovolnických rezervách.
Německo radí zásoby na deset dní, Češi mají příručku ve schránce
Podobná doporučení běží po celé Evropě, liší se hlavně v tom, jak dlouhou dobu po výpadku má domácnost ustát. Německý federální úřad pro ochranu obyvatelstva BBK jde nejdál a doporučuje zásobu potravin a vody až na deset dní, minimálně na tři. Francie propaguje 72hodinový nouzový kit se šesti litry vody na osobu, jídlem bez vaření a hotovostí. Česko pracuje rovněž se 72 hodinami, jako nouzové minimum uvádí dva litry vody na osobu a den.
Britské doporučení zní „několik dní“ a počítá zhruba s 2,5 až 3 litry vody na osobu a den. Ze čtyř zemí je to jediné zadání bez konkrétního počtu dnů, a v zemi, kde čtvrtina domácností nevydrží ani dva, je takhle měkká formulace to poslední, co by pomohlo.
České ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor rozjely projekt 72 hodin a rozeslaly domácnostem příručku. Web 72h.gov.cz uvádí balenou vodu, trvanlivé jídlo, léky na týden, svítilnu, rádio, hotovost a kopie důležitých dokumentů. Česko má navíc vlastní systém plánů krizové připravenosti, plán obrany státu i plán hospodářské mobilizace, tedy obdobu toho, co Británie teď narychlo přepisuje.
Bývalý premiér podle briefingu knihovny Dolní sněmovny varoval, že ruský útok na NATO by mohl přijít kolem roku 2030. Na rok 2027 Británie plánuje vícedenní celostátní cvičení domácí obrany s krycím názvem Albiston Shadow, podle dostupných informací největší za několik desetiletí.