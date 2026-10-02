Microsoft označil Copilot za nový operační systém. Co se tedy děje s Windows?

Microsoft Copilot se má posunout výrazně dál než k tlačítku ve Windows 11. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella 25. září uvedl, že firma buduje Copilot jako nový OS pro práci, který má překlenout různé modely umělé inteligence, typy zařízení i jednotlivé pracovní úlohy.
Neznamená to, že Microsoft oznámil náhradu Windows. Zvolená formulace je ale pozoruhodná. Copilot má nově fungovat spíše jako vrstva nad jednotlivými aplikacemi a zařízeními. Nová verze staví na částech Home, Code a Autopilot a Microsoft ji prezentuje jako prostředí, ve kterém se budou potkávat komunikace, tvorba, programování i autonomní AI agenti.
Windows zůstává, Copilot se od něj ale osamostatňuje
Ještě před několika lety Microsoft stavěl svou AI strategii výrazně kolem Windows. V květnu 2024 představil kategorii Copilot+ PC a s ní například kontroverzní funkci Recall. Dnes je komunikace opatrnější.
Dobře je to vidět na nových počítačích Surface Pro 12-inch a Surface Laptop 13-inch se Snapdragonem X2 Plus, které Microsoft představil 23. září. Přestože mají výkonné NPU a Microsoft u nich zdůrazňuje lokální AI, v samotném představení už označení Copilot+ PC netlačí do popředí. Brett Ostrum, viceprezident divize Surface, místo toho mluví o kombinaci Windows, Copilotu a Microsoft 365.
To zatím neznamená oficiální konec Copilot+ PC. Microsoft toto označení stále používá na svých stránkách a u stávajících zařízení. Je ale vidět změna důrazu. Copilot už nemusí být funkcí konkrétního počítače s Windows, ale službou, která se pohybuje mezi zařízeními a platformami.
Jedna éra Microsoftu právě skutečně končí
Ve stejnou dobu se Microsoft loučí s produktem z úplně jiné počítačové éry. Publisher, který firma poprvé uvedla v roce 1991, po 35 letech končí.
Od 1. října 2026 už Publisher není dostupný předplatitelům Microsoft 365. U samostatně zakoupeného Publisheru 2021 skončí podpora 13. října společně s Office 2021. Aplikace může na počítači dál fungovat, Microsoft pro ni ale nebude vydávat bezpečnostní aktualizace. Firma uživatelům doporučuje převést existující soubory PUB do jiných formátů a pro běžnou tvorbu vizitek, kalendářů, štítků nebo tiskovin přejít na Word či PowerPoint.