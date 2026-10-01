Vzdávali se po celých skupinách, i s důstojníky a dronovými piloty: u Lymanu skončilo v zajetí přes 250 Rusů

Třetí blok výsledků sbor zveřejnil 28. září. Přidal 51 km² vyčištěného území a 2 000 ruských personálních ztrát, tedy padlé, raněné a nezvěstné v jednom součtu. Zajatci jsou v bilanci vedeni zvlášť, takže hromadné kapitulace do čísla ztrát nejsou přimíchané. Právě ty jsou přitom na celé třetí fázi nejtvrdší: mezi zajatými jsou lidé, které ruská armáda nemůže rychle nahradit, tedy operátoři dronů a dělostřelci.
Kdy operace začala a proč se o ní mluví až od 15. září
Vivaldi nebyl jednorázový výpad. Podle materiálů sboru běžel pravděpodobně už od května 2026, a to pod informačním embargem. Veřejnost se o něm dozvěděla teprve 15. září, kdy sbor zveřejnil první čísla: 75 km² vyčištěného infiltrovaného území a osvobozenou obec Serednie. Ruské ztráty na živé síle za tuto fázi vyčíslil na přibližně 1 500 mužů.
Druhá fáze následovala už za pět dní, 20. září. Sbor v ní hlásil 125 km² pod ukrajinskou kontrolou a osvobození obcí Šandryholove a Derilove, k tomu úplnou kontrolu nad Drobyševem. Souhrnné ruské ztráty za první dvě fáze uvedl jako více než 3 000.
Nejdřív 36 000 dronových úderů, teprve pak vyrazila pěchota
Skupinové kapitulace nezačaly u pěchotního útoku, ale mnohem dřív, v ruském zázemí. Jednotky bezpilotních systémů provedly jen v první fázi 36 000 úderných misí a mířily na polní sklady paliva, zásobovací potrubí, velitelská stanoviště, komunikační uzly a přechody. Rusové museli palivové potrubí uzavřít a podpůrné prvky přesunout až do Voroněžské oblasti, tedy desítky kilometrů od fronty.
Pak přišel klam. Ruské velení čekalo hlavní úder v ose od Šandryholove k Zelené Dolyně a spálilo tam rezervy v kontratacích, zatímco skutečný úder šel na Nové, klíčový logistický a obranný uzel. Před pěchotou postupovaly drony, dělostřelectvo a sovětské transportéry BTR-60 přestavěné na robotické sebevražedné prostředky. Těžké bombardovací drony shazovaly pozemní roboty více než deset kilometrů do ruského týlu. Část pozic pak pěchota obsadila bez jediného výstřelu.
Izolovaná pozice bez zásob, bez spojení s velením a bez šance na vytažení nekapituluje po jednom, ale celá. Důstojník nemá čím držet jednotku pohromadě, když mu chybí munice, jídlo i rozkazy. Článek 352.1 ruského trestního zákoníku přitom stanoví za dobrovolné vzdání se tři až deset let vězení, takže ti lidé věděli, co je po návratu domů čeká. Když někdo dá přednost tomuhle riziku před setrváním na pozici, byla situace na místě zoufalá.
Signál z 20. a 25. armády, který ještě neznamená kolaps fronty
Kapitulace celých pododdílů včetně specialistů je tvrdý ukazatel rozpadu bojové soudržnosti u jednotek ruské 20. a 25. armády v lymanském sektoru. Důkaz o hroucení ruské armády na celé frontě to není a sbor to tak ani neprezentuje.
Čísla o ztrátách pocházejí od jedné strany konfliktu a nezávislé potvrzení nemají. Územní výsledek ale potvrzují analytici z Critical Threats: ukrajinská protiofenziva postupně zlikvidovala ruský výběžek severně od Lymanu a narušila pokus obejít pevnostní pás mezi Slovjanskem a Kramatorskem ze severozápadu.
Vzdávání se navíc není specialitou jedné operace. Státní projekt „Chci žít“ eviduje tisíce dobrovolných kapitulací a koordinační štáb v červenci 2026 hlásil dvacet Rusů, kteří se po předchozí výměně nechali zajmout podruhé. V září se stejnou cestou vzdal příslušník ruské vojenské rozvědky.
Proč každý zajatec zvyšuje šanci na výměnu: 8 669 vrácených za čtyři roky
Praha nadále koordinuje muniční iniciativu a ukrajinská strana v září 2026 hovořila o 2,2 miliardy eur donorového financování na velkorážovou munici. Vivaldi je zatím nejlépe doložitelná odpověď na otázku, co západní pomoc dělá na mapě: sbor dokázal spojit munici, drony, elektronický boj a moderní velení do jednoho celku a vytěžit z toho 51 km² za jednu fázi.
Zajatí Rusové vstupují do výměnného fondu, a to je druhý, méně viditelný výsledek operace. Jen v dubnu 2026 proběhly dvě výměny, při nichž se domů vrátilo 375 lidí. Za čtyři roky práce koordinačního štábu se z ruského zajetí vrátilo 8 669 osob.
Pokračování se zřejmě přesune po frontě. Meduza už 18. září upozornila, že těžiště dalších bojů míří jižněji od lymanského sektoru.