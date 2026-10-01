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Vzdávali se po celých skupinách, i s důstojníky a dronovými piloty: u Lymanu skončilo v zajetí přes 250 Rusů

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Ukrajinský 3. armádní sbor zveřejnil třetí fázi operace Vivaldi u Lymanu a s ní hlášení, které z východní fronty přichází zřídka: kapitulovaly celé skupiny ruských vojáků včetně důstojníků, dělostřelců a dronových pilotů. Doma jim za dobrovolné vzdání se hrozí podle trestního zákoníku až deset let vězení. Přesto šli do zajetí.
Vzdávali se po celých skupinách, i s důstojníky a dronovými piloty: u Lymanu skončilo v zajetí přes 250 Rusů

Vzdávali se po celých skupinách, i s důstojníky a dronovými piloty: u Lymanu skončilo v zajetí přes 250 Rusů

Zdroj: Foto: Jacek Halicki - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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