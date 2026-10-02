Citronová Babeta je jednoduchý a voňavý moučník s vláčným těstem a svěží citronovou chutí

Vypadá to jako úplně obyčejná buchta. Jenže jakmile se v troubě začne ohřívat citronová kůra, kuchyně má najednou jinou atmosféru. Citrónovou Babetu peču hlavně tehdy, když má být ke kávě něco domácího, poctivého a bez zbytečného přemýšlení. Pár věcí ze spíže, trochu citronové šťávy a dobře utřené těsto, které zůstane vláčné i druhý den. Citrony z ní nedělají kyselý moučník. Spíš vytáhnou tu známou vůni starého domácího pečení, jednoduchou, ale pořád slušně fungující.
Není to buchta zatížená krémem ani velkým zdobením. Je
měkká, lehká a sedí jak k nedělní návštěvě, tak k pondělní kávě, kdy člověk prostě sáhne po něčem sladkém. U nás se nejvíc osvědčily bio citrony, protože do těsta nejde jen šťáva, ale i najemno nastrouhaná kůra. Bez ní by výsledek ztratil dost ze své chuti.
Můj tip zní: Citrony před strouháním pořádně umyjte horkou vodou a berte jen žlutou část kůry. Ta bílá pod ní umí být hořká a v téhle buchtě by to bylo znát. Babeta jako kousek domácího retro pečení
Citronová Babeta patří mezi moučníky, které si řada lidí spojuje s dřívějšími lety a s kuchyní u mámy nebo babičky. Ve starších receptových archivech se připomíná i to, že se kdysi prodávala v obyčejné hliníkové vaničce. Asi i kvůli tomu si ji hodně lidí pamatuje jako skromnou, ale spolehlivou buchtu ke kávě. Ne slavnostní dort. Spíš moučník, ze kterého se pořád odkrojí jeden plátek, potom druhý, a za chvíli není skoro co krájet. Recept na vláčnou domácí citronovou Babetu
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 10 až 12 řezů Ingredience pro přípravu 4 ks vejce 220 g moučkového cukru 250 g polohrubé mouky 100 ml oleje 100 ml vody 1 balení prášku do pečiva 1 špetka soli 2 ks bio citronů 120 g moučkového cukru na polevu Postup přípravy citronové buchty s cukrovou polevou
1. Nejdřív si připravte
formu. Dobře poslouží menší hlubší plech, ale i chlebíčková forma, která je pro babetu dost typická. Vymažte ji máslem a vysypte moukou, případně použijte pečicí papír.
2.
Citrony důkladně omyjte, osušte a z obou nastrouhejte najemno kůru. Potom z nich vymačkejte šťávu. Kůra půjde do těsta, část šťávy si nechte na polevu.
3. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte moučkový cukr a špetku soli. Šlehejte několik minut, dokud směs nezesvětlá a nenabere vzduch. Tady se spěch moc nevyplácí, dobře našlehaný základ udělá buchtě lepší strukturu.
4. Pak pomalu, tenkým pramínkem, přilévejte
olej a vodu. Krátce promíchejte a přidejte citronovou kůru. Už teď bývá z mísy cítit, že to nebude žádná mdlá buchta.
5. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Sypkou směs postupně vmíchejte do vaječného základu, ale nepřehánějte to s mícháním. Nakonec přidejte část citronové šťávy, zhruba z jednoho citronu.
Nadýchaná citrónová babeta s banánovou polevou a sypáním z čokolády
6. Těsto přesuňte do připravené formy a povrch srovnejte stěrkou. Vložte do trouby vyhřáté na
170 °C a pečte asi 35 až 40 minut. Ke konci zkuste střed špejlí; pokud vyjde suchá, je hotovo.
7. Upečenou
babetu nechte pár minut stát ve formě a potom ji opatrně vyklopte na mřížku. Polevu nedávejte na horký moučník, stekla by dolů dřív, než začne tuhnout. Foto: Cooky.cz, Upečenou Babetu nechte chvíli stát ve formě.
8. Na polevu rozmíchejte
moučkový cukr s několika lžícemi citronové šťávy. Měla by být hustší, ale pořád roztíratelná. Naneste ji na vychladlou buchtu a nechte zaschnout.
9.
Podávejte nakrájené na řezy, nejlépe ke kávě nebo čaji. Druhý den bývá moučník často ještě lepší, protože se citronová chuť v těstě rozleží. V uzavřené dóze vydrží vláčný přibližně 2 až 3 dny . Rady a tipy redakce k citronové babetě Pokud chcete jemnější chuť, dejte do těsta šťávu jen z jednoho citronu a druhý nechte hlavně na polevu. Pro návštěvu můžete na zaschlou polevu nastrouhat trochu citronové kůry. Stačí málo, spíš na vůni než na efekt. Babeta se krájí nejlíp až po úplném vychladnutí. Když spěchám, postavím ji na chvíli k pootevřenému oknu. Zbylé řezy zabalte a dejte do mrazáku. Po rozmrazení zůstávají překvapivě měkké.
Chcete-li hladkou polevu, která nebude příliš průsvitná, přidávejte
citronovou šťávu k cukru opravdu opatrně, klidně po kapkách. Jakmile je jí moc, poleva rychle řídne a hůř drží. Použít se dá i hladká mouka. Těsto pak může být jemnější, někdy ale také o něco hutnější. Když doma nemám polohrubou, sáhnu po hladké a jen těsto zbytečně dlouho nemíchám.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková