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Citronová Babeta je jednoduchý a voňavý moučník s vláčným těstem a svěží citronovou chutí

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Vypadá nenápadně, ale jakmile se v troubě rozvoní citronová kůra, doma je hned jiná nálada. Citrónovou Babetu peču ve chvílích, kdy chci mít ke kávě poctivý domácí moučník bez složitostí. Stačí pár běžných surovin, trocha citronové šťávy a dobře utřené těsto, které zůstane vláčné i druhý den.
Obrázek k receptu na na Citrónovou Babetu: Jednoduchý a voňavý moučník s vláčným těstem a svěží citronovou chutí

Obrázek k receptu na na Citrónovou Babetu: Jednoduchý a voňavý moučník s vláčným těstem a svěží citronovou chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Citrónovou Babetu: Jednoduchý a voňavý moučník s vláčným těstem a svěží citronovou chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 01:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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