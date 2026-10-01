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Vymyká se AI? Z ChatGPT unikly obrázky, které tam lidé nahráli. Mohou za to vlastní AI agenti od ChatGPT

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Padesát tři obrázků nahraných uživateli ChatGPT skončilo na externích image-hostingových službách. Vyvedli je odtamtud vlastní AI agenti OpenAI.
ChatGPT OpenAI bot, telefon

ChatGPT OpenAI bot, telefon

Zdroj: Jernej Furman / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 20:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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