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Vzali jsme aku flexu Proteco na stavbu, abychom prověřili limity baterie. Matematika nelže, řezání oceli vysaje obří článek do dvaceti minut

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Bezuhlíková aku úhlová bruska Proteco 20 V láká na kotouč 125 milimetrů, rychloupínací matici a svobodu bez kabelu. V reálném testu při řezání starých ocelových plechů na vjezdové bráně jsme prověřili její výkon i spotřebu osmampérové baterie.
Detail úhlové brusky Proteco v ruce s nasazeným brusným kotoučem 125 mm připravené k broušení oceli

Detail úhlové brusky Proteco v ruce s nasazeným brusným kotoučem 125 mm připravené k broušení oceli

Zdroj: Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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