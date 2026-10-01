Vzali jsme aku flexu Proteco na stavbu, abychom prověřili limity baterie. Matematika nelže, řezání oceli vysaje obří článek do dvaceti minut

Bezuhlíková aku úhlová bruska Proteco 20 V láká na kotouč 125 milimetrů, rychloupínací matici a svobodu bez kabelu. V reálném testu při řezání starých ocelových plechů na vjezdové bráně jsme prověřili její výkon i spotřebu osmampérové baterie.
Podle mezinárodních bezpečnostních a zkušebních norem
CENELEC (EN 62841-2-3) a technických směrnic německého normalizačního institutu DIN (Deutsches Institut für Normung), které stanovují požadavky na ruční úhlové brusky, patří flexa k energeticky vůbec nejnáročnějšímu přenosnému elektrickému nářadí. Proudový odběr elektromotoru při tvrdém řezání kovových profilů a ocelových plátů běžně dosahuje dvaceti až třiceti Ampérů. V našem praktickém redakčním testu jsme ověřili, jak si kompaktní dvacetivoltový bezuhlíkový model značky Proteco poradí s náročnou renovací staré ocelové vjezdové brány a jak dlouho v tomto extrémním zápřahu udrží stroj v chodu vysokokapacitní osmampérový akumulátor.
Ptačí budku vybírejte podle druhu. Vletový otvor sám nestačí Konstrukce a parametry: Bezuhlíkový motor 20 V a rychloupínací systém
Model
Proteco aku úhlová bruska 20 V (125 mm) představuje moderní pojetí dílenského nářadí bez komutátoru. Srdcem stroje je bezuhlíkový (brushless) motor, který dosahuje otáček naprázdno 8 500 otáček za minutu. Absence uhlíků eliminuje tření, snižuje zahřívání těla brusky a zajišťuje výrazně vyšší účinnost přeměny elektrické energie na točivý moment.
Tělo samotné brusky váží bez akumulátoru pouhých 1,7 kg a díky úzkému úchopovému průměru a pogumovaným zónám padne výborně do dlaně. Výrobce stroj osadil funkcí
soft start (plynulý rozběh). Při stisknutí spínače bruska sebou trhavě neškubne v zápěstí, ale plynule během vteřiny nabere provozní otáčky, což šetří ozubená kuželová soukolí v kovové převodovce a eliminuje počáteční proudový šok akumulátorových článků.
Obrovským ergonomickým plusem v reálné dílně je systém beznástrojové obsluhy. Ochranný kryt kotouče se nenastavuje šroubovákem, nýbrž rychloupínací páčkou, takže směr proudu jisker přizpůsobíte poloze řezu během dvou sekund. Vřeteno se standardním závitem M14 je navíc osazeno rychloupínací maticí s výklopným třmenem. Opotřebovaný kotouč vyměníte prostým odklopením kličky a povolením rukou – věčně ztracený kolíkový klíč tak můžete nechat ležet v šuplíku.
Silná baterie pomohla brusce s náročnými úkoly. Nevydrží ale dlouho Reálný test: Řezání zkorodovaných ocelových plechů na bráně a brance
K praktickému testu jsme nezvolili žádné laboratorní upínky, ale reálnou kutilskou výzvu na zahradě: kompletní odřezání a demontáž starých ocelových plechů z vjezdové dvoukřídlé brány a vstupní branky. Plechy o tloušťce 1,5 až 2 mm byly po celém obvodu bodově přivařeny a přinýtovány k nosným ocelovým profilům. V rozích byly plechy silně zrezivělé, plné nečistot a vrstev starého laku.
Práce probíhala venku na otevřeném pozemku, částečně z nízkého lešení a štaflí. Zde se okamžitě projevila výhoda akumulátorového pohonu – absence padesátimetrového prodlužovacího kabelu, který by se pletl pod nohami a hrozilo by jeho nechtěné přeseknutí odletujícími jiskrami nebo břitem, znamenala obrovský nárůst bezpečnosti i tempa práce.
Do brusky jsme nasadili tenký řezný kotouč na ocel o průměru 125 mm a tloušťce 1,0 mm. Bezuhlíkový motor se při zaříznutí do plechu choval suverénně. Otáčky neklesaly ani při přechodu přes tlustší sváry a výztužné pásy. Řez byl čistý, s minimálním otřepem. Jak jsme dříve ověřili při redakčním srovnání, kde byl stejný akumulátor podroben zkoušce v
testu aku vrtačky Parkside v ocelovém jeklu, ekosystém Proteco disponuje výbornou elektronikou řízení točivého momentu, která zabraňuje zadušení motoru při běžném přítlaku. Skutečná výdrž baterie: Proč 8Ah akumulátor vydrží 20 minut stálého řezání
Nejčastější iluzí začínajících kutilů je představa, že s velkou osmampérovou baterií (8 Ah / 8000 mAh) budou s úhlovou bruskou řezat celé odpoledne. Náš reálný test přinesl přesná a neúprosná čísla:
při stálé intenzivní práci a souvislém řezání starých plechů vydrží jedna plně nabitá 8Ah baterie v provozu přibližně dvacet minut.
Tento údaj nevypovídá o žádné vadě nářadí ani baterie, nýbrž o základních zákonech elektrotechniky. Úhlová bruska pracující pod zátěží v ocelovém plechu odebírá z dvacetivoltového akumulátoru stálý proud mezi 24 až 28 Ampéry (mechanický příkon se pohybuje kolem 500 Wattů). Jednoduchým matematickým výpočtem zjistíme, že teoretická doba vybití kapacity 8 Ah při proudu 24 A činí jednu třetinu hodiny – tedy rovných dvacet minut čistého času.
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Výzkumné protokoly německého spolkového ústavu pro zkoušení materiálů
BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) potvrzují, že při takto masivním proudovém odběru dochází k vnitřnímu ohřevu Li-ion článků na teplotu kolem padesáti stupňů Celsia. Jak detailně rozebíráme v našem průvodci o tom, jak funguje správné zacházení a skladování Li-ion baterií, vybitý horký akumulátor nesmíte okamžitě zapojit do rychlonabíječky. Ochranná tepelná pojistka nabíjení zablokuje, dokud články nevychladnou na bezpečnou teplotu.
V našem testu jsme disponovali
dvěma 8Ah akumulátory. Tento tandem představuje naprosté minimum pro plynulou práci: zatímco s jednou baterií dvacet minut intenzivně řežete a následně čistíte sváry a přenášíte uříznuté plechy, druhá baterie se chladí a nabíjí v rychlonabíjecí stanici. Pro menší baterie s kapacitou 2 Ah nebo 4 Ah nemá u úhlové brusky vůbec smysl sahat – 2Ah baterii by motor vyčerpal za méně než pět minut a proudové přetížení by ničilo její životnost. Kovová převodovka s aretací vřetene, posuvný spínač a přídavná antivibrační rukojeť umožňují pevné vedení brusky v řezu. Srovnání parametrů a reálných výsledků testu
Následující přehled shrnuje naměřené technické parametry a provozní zkušenosti z testování aku brusky Proteco 20 V.
Konstrukční parametr / Zkouška Hodnota uváděná výrobcem Reálný výsledek z testu na bráně Praktické doporučení pro dílnu Typ motoru a otáčky Bezuhlíkový (brushless), 8 500 ot./min Stálý zátah bez dušení i v tlustém plechu Bezuhlíková technologie je u aku flexy nutností Průměr kotouče a upnutí 125 mm, závit vřetena M14 Rychloupínací matice funguje hladce bez klíče Univerzální standard pro všechny běžné kotouče Výdrž na 8Ah akumulátor Neurčeno (vágní označení výrobce) Cca 20 minut nepřetržitého silového řezání Pro práci bez čekání potřebujete min. dvě 8Ah baterie Hmotnost stroje 1,7 kg (samotné tělo brusky) 2,7 kg s nasazeným 8Ah akumulátorem Vyšší váha pomáhá přítlaku, ale unaví při práci nad hlavou Bezpečnostní prvky Soft start, nastavitelný kryt Plynulý náběh bez škubnutí v ruce Nikdy neřezat jednou rukou, používat boční rukojeť Bezpečnost a ergonomie: Na co si dát pozor při práci bez kabelu
Podle statistik britského úřadu pro bezpečnost práce
HSE (Health and Safety Executive) je úhlová bruska zodpovědná za nejvyšší počet závažných zranění v kutilských dílnách. Nejčastější příčinou je zpětný ráz (kickback) při sevření kotouče v materiálu a odletující žhavé částice.
Aku nářadí v sobě skrývá psychologickou past: absence překážejícího kabelu svádí řemeslníky k tomu, aby stroj drželi pouze jednou rukou a druhou si přidržovali řezaný plech. S nasazenou masivní baterií o kapacitě 8 Ah však Proteco váží přes 2,7 kilogramu. Jednoruční držení při řezání plechů na brance je hazard – v případě sevření tenkého kotouče v řezné spáře stroj v ruce neudržíte. Vždy instalujte přídavnou boční rukojeť a pracujte v pevném obouručním postoji s celoobličejovým štítem nebo těsnými ochrannými brýlemi.
Po odřezání plechů přišlo na řadu obroušení ostrých hran a vyhlazení svarů lamelovým brusným kotoučem. V tomto režimu již motor nepracuje v maximálním odporu a spotřeba proudu klesá přibližně o třetinu. Podobně jako je tomu při výběru
správné zrnitosti smirkového papíru pro dokonalý lak, i u kovu se vyplatí začít hrubým lamelovým zrnem 40 pro odstranění strusky a dokončit začištění zrnem 80 před nanesením základní antikorozní barvy.
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Praktický test na vjezdové bráně potvrdil, že
Proteco aku úhlová bruska 20 V představuje plnohodnotného pracanta pro každého kutila i stavebníka, který potřebuje flexibilitu v terénu:
Hlavní přednosti: Bezuhlíkový motor má vynikající stabilitu otáček pod zátěží. Rychloupínací matice šetří čas i nervy. Pozvolný rozběh chrání převodovku i elektrické obvody. Zpracování plastů i pogumování snesou tvrdé dílenské zacházení. Limity, se kterými musíte počítat: Úhlová bruska je energetický nenasyta. Pokud plánujete řezat ocelové konstrukce, zapomeňte na malé baterie – nákup minimálně dvou kusů 8Ah akumulátorů je naprostou nutností, která celkovou pořizovací cenu sestavy navýší. S těžkou baterií je stroj v ruce cítit, což je však daň za neomezenou svobodu bez prodlužovacího kabelu. Zdroje fotografií proteco-bruska-rezani-ocelovych-plechu-kotouce: Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test : Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test proteco-bruska-kovova-prevodovka-rukojet: Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test