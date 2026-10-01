Útočná skupina bez jediného člověka: roboty s granátomety Bullspike se odpálily přímo v ruských krytech

Za akcí stojí speciální jednotka NC13, která v rámci operace Vivaldi vyslala proti opevněným ruským pozicím několik bezpilotních pozemních vozidel. Šlo o malé kamikaze platformy, každá z nich nesla dvojici granátometů Bullspike. Nejprve pálily na kryty a budily dojem koordinovaného pěchotního útoku, a když obránci začali reagovat na nástup živé síly, vjely roboty přímo do úkrytů a odpálily se. Do nejsmrtonosnější zóny boje nemusel vstoupit ani jeden ukrajinský voják.
Stres a omezená viditelnost proměnily jeden stroj v útočnou skupinu
Na úspěchu se nepodepsala sofistikovaná umělá inteligence ani lidská podoba strojů. Rozhodl stres, špatný výhled a prostá okolnost, že přiblížení po zemi, palba a tlak na kryt vypadají z pozice obránce stejně, ať za nimi stojí člověk, nebo stroj. Sbor v oficiálním prohlášení uvedl, že ruští vojáci byli přesvědčeni, že proti nim jde celá útočná skupina. Ve chvíli, kdy se platforma dostala na bezprostřední vzdálenost a detonovala v úkrytu, už nebylo na co reagovat.
Kolik ruských vojáků při tomhle konkrétním úderu zemřelo, sbor nezveřejnil, takže účinnost jedné epizody se z dostupných dat ověřit nedá. Zveřejněná čísla platí pro celou operaci Vivaldi po její třetí fázi a hovoří o dvou tisících ruských ztrát a více než 250 zajatcích. Bullspike byla přitom jen jedna z použitých metod: Ukrajinci ve Vivaldi vysadili kamikaze roboty ze vzduchu víc než deset kilometrů v ruském týlu a proti nejsilnějším opevněním pak poslali obrněné transportéry BTR-60 bez posádky jako pozemní bomby.
Psychologický tlak, palba i výbuch v krytu z jednoho stroje
Koncept „přijeď a vybuchni“ vypadá jednoduše, ale jedna platforma NC13 zvládla současně tři úlohy, na které by jinak bylo potřeba poslat celou útočnou skupinu. Pohyb po zemi doplněný palbou z Bullspike vytvořil iluzi pěchotního nástupu a přinutil obránce reagovat na hrozbu, která neměla lidskou podobu. Granátomety zasáhly pozice ještě před finální fází, oslabily obranu a uzavřely cestu k úniku. Detonace uvnitř úkrytu pak práci dokončila, aniž by dovnitř musel vejít kdokoli z masa a kostí.
Letecké FPV drony, kterých Ukrajina používá masově, dokážou cíl zasáhnout shora, ale fyzicky vjet do zákopu nebo bunkru a chovat se tam jako útočná skupina umí jen pozemní platforma. Cenu za to představuje nižší rychlost, závislost na terénu, překážky a citlivost na elektronické rušení. NATO JALLC ve svém březnovém white paperu proto pozemní roboty označuje za doplněk leteckých systémů, ne za jejich náhradu.
Za první tři měsíce roku 2026 skoro 24 500 misí pozemních robotů
Že nejde o pokus pro kamery, ukazují čísla ukrajinského ministerstva obrany. Za první tři měsíce roku 2026 provedly pozemní roboty téměř 24 500 misí, k 31. červenci jich bylo přes 66 000. Mezi dubnem a červencem tedy přibylo víc než 41 000 misí, což vychází zhruba na deset tisíc měsíčně proti přibližně osmi tisícům v prvním čtvrtletí, takže nasazení nejen pokračuje, ale zrychluje. Cíl pro první pololetí počítal s 25 000 nově kontraktovanými systémy za 11 miliard hřiven a v červnu 2026 podepsal Kyjev s Berlínem dohodu o společné sériové výrobě strojů typu Termit v řádu několika tisíc kusů.
NC13 se sama představuje jako první úderná jednotka bezpilotních pozemních systémů na světě. NATO JALLC k tomu dodává, že takové tvrzení nikdo nezávisle neověřil, zároveň ale konstatuje, že ukrajinské nasazování těchto strojů v manévru nemá v současných konfliktech obdobu.
Třetí sbor chce podle reportáže Reuters do konce roku nahradit bezpilotními platformami asi třetinu frontových vojáků. Tentýž zdroj ovšem připouští, že robot nedokáže pročistit budovu ani zákop tak jako pěší tým a že obsadit a udržet pozici musí po zteči člověk. Číslo o třetině vojáků je tak spíš deklarace ambice než plán, protože zvládnutá jednorázová zteč a držení terénu jsou dvě různé disciplíny.
V Lipníku nad Bečvou už armáda cvičí operátory pozemních robotů
Aliance na zkušenosti z Ukrajiny reaguje. V červnu 2026 testovala na Slovensku součinnost pozemních a vzdušných bezpilotních systémů, dálkově ovládané zbraňové stanice a scénáře s narušeným spojením. JALLC doporučuje pozemní roboty kodifikovat jako klíčový manévrový prostředek a s výpadkem komunikace počítat jako se standardní situací.
Česká armáda převzala prototypy průzkumného pozemního robotu na bázi TAROS 6×6, VOP CZ představilo čtvrtou generaci téhle platformy s možností palebné i logistické nástavby a v červnu 2026 otevřela armáda v Lipníku nad Bečvou polygon NATEP UGV pro testování strojů a výcvik operátorů. Veřejně potvrzená dodávka kamikaze pozemních robotů ukrajinského typu z Česka na Ukrajinu zatím neexistuje.
Rusové staví vlastní Kurýr a učí se roboty rušit
NATO JALLC upozorňuje, že s rozšířením pozemních robotů na bojišti se protivník přizpůsobí, a to elektronickým rušením, minami, překážkami i FPV útoky mířenými na samotné stroje. Spojení přes Starlink, na kterém nasazení NC13 stojí, není nezranitelné. Efekt překvapení, který ve Vivaldi zabral, má tedy omezenou trvanlivost a tempo výroby i nasazení je pro Ukrajinu důležitější než konkrétní technické řešení.
Rusko vyvíjí vlastní pozemní roboty typu Kurýr, podle ukrajinských operátorů však s kratším dosahem a menší taktickou volností.