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Kvalitnější spánek lze podpořit správným výběrem potravin. Některé z nich pomáhají tělu zklidnit se a bojovat s nespavostí

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Dennívýzva
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Horké mléko sice pomáhá před spaním, obzvlášť když trpíte zažívacími potížemi nebo refluxem. Pro kvalitní spánek se ale nedoporučuje. V dnešní uspěchané době je těžké spát kvalitně. My ale známe potraviny, které vám ke kvalitnímu spánku pomohou.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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