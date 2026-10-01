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Jak podpořit vaginální imunitu na podzim

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S příchodem chladnějších měsíců dostává naše imunita více zabrat. Méně slunečního světla, změna jídelníčku, stres nebo užívání antibiotik mohou ovlivnit celkovou obranyschopnost organismu a nepřímo také rovnováhu vaginálního mikrobiomu. Jak o něj na podzim pečovat?
Vaginální mikrobiom

Vaginální mikrobiom

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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