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RSV: koho ohrožuje a jak se chránit

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Respirační syncytiální virus patří mezi běžné původce infekcí dýchacích cest. Nejčastěji se šíří v chladnější části roku, kdy lidé tráví více času v uzavřených prostorách. U zdravých dospělých mívá obvykle mírný průběh podobný nachlazení. U nejmenších dětí, seniorů a lidí s chronickými nemocemi však může způsobit závažné komplikace.
Infekce dýchacích cest postihla ženu.

Infekce dýchacích cest postihla ženu.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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