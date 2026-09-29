RSV: koho ohrožuje a jak se chránit

Respirační syncytiální virus patří mezi běžné původce infekcí dýchacích cest. Nejčastěji se šíří v chladnější části roku, kdy lidé tráví více času v uzavřených prostorách. U zdravých dospělých mívá obvykle mírný průběh podobný nachlazení. U nejmenších dětí, seniorů a lidí s chronickými nemocemi však může způsobit závažné komplikace.
Proč může být RSV nebezpečný
Virus napadá sliznici dýchacích cest a vyvolává zánět, tok a zvýšenou tvorbu hlenu. U kojenců se kvůli tomu ucpat drobné průdušinky, což ztěžuje dýchání. Infekce může přerůst v bronchiolitidu, tedy zánět průdušinek, nebo v zápal plic. Riziko těžkého průběhu je nejvyšší u kojenců, zejména mladších šesti měsíců. Nebo u předčasně narozených dětí a dětí s některými vrozenými či chronickými onemocněními. Ohroženi jsou také lidé starší 65 let a pacienti s nemocemi srdce, plic nebo s oslabenou imunitou.
Mezi typické příznaky patří rýma, kašel, únava, horečka a nechutenství. U malých dětí se mohou objevit zrychlené nebo namáhavé dýchání, sípání, vtahování kůže mezi žebry, potíže s krmením a nezvyklá spavost. Při dušnosti, modrání rtů nebo výrazném zhoršení stavu je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
Fotografie: Velkolepý Nové možnosti ochrany
V posledních letech se prevence RSV výrazně rozšířila. Pro starší dospělé jsou v Evropské unii dostupné vakcíny, které snižují riziko závažného onemocnění dolních cest dýchacích a hospitalizace. O vhodnosti očkování by se měli senioři a lidé s chronickými nemocemi poradit se svým lékařem. Očkování je možné také v těhotenství. Vytvořené protilátky přecházejí přes placentu k plodu a mohou dítě chránit v prvních měsících po narození.
Další možnost představuje dlouhodobě působící protilátka pro kojence. Podává se jednorázově před začátkem sezony nebo krátce po narození a poskytuje pasivní ochranu proti těžkému průběhu RSV. Konkrétní postup závisí na zdravotním stavu dítěte a doporučení lékaře. V rámci hygieny si hlavně nezapomínejte pravidelně mýt ruce, větrat místnost a nestýkat se s nemocnými.
Zdroje: https://www.vakcinace.eu/storage/files/3/doporuceni_a_stanoviska/2025/doporuceni_cvs_rsv_final.pdf, https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/acute-respiratory-infections-eueea-epidemiological-update-and-current-public-health-0, https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/rsv-vaccines-safe-and-effective-cochrane-review-finds, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2026/06/Respiracni-syncycialni-virus-pro-AZ-infekce-SZU.pdf, https://vaccination-info.europa.eu/cs/rsv Fotografie: Velkolepý
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RSV: koho ohrožuje a jak se chránit
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