Žádné nakopávané balony. Expert Rada srovnal novou českou reprezentaci s MS a rozdíl je podle něj obrovský

Úterní večer 29. září 2026 skončil na tabuli porážkou 0:2. Anthony Gordon a Harry Kane rozhodli, Pavel Šulc viděl červenou už ve 23. minutě a český tým dohrával v oslabení víc než hodinu. Jenže právě ta hodina v deseti otevřela debatu, která je zajímavější než samotné skóre. Jakub Rada, expert deníku Sport a webu iSport, popsal konkrétní sekvenci, kterou označil za něco, co za celé tři zápasy na mistrovství světa neviděl.
Osmnáct pasů, které změnily optiku
V 63. minutě, za stavu 0:1, rozjeli Češi akci od vlastního odkopu. Sedm přihrávek stačilo k tomu, aby se míč dostal na útočnou polovinu a překonal šest aktivně napadajících Angličanů včetně Kanea. Pak přišlo dalších jedenáct pasů, celkem osmnáct přesných, většina řešená na jeden dotek. Žádný zoufalý nákop do prostoru, žádné hledání hlavičkového souboje. Postupná výstavba pod tlakem jednoho z nejlepších týmů Evropy.
Rada to zasadil do ostrého kontrastu. Podle něj se hráči dřív nesetkávali s tím, že by trenér vyskočil „při bezhlavém nákopu jako čertík z krabičky“. Právě tohle se pod Santim Deniou změnilo. Krátké kombinace a odvaha rozehrávat od brankáře nejsou bonus, jsou to instrukce.
Mistrovství světa jako temné zrcadlo
Aby srovnání nezůstalo v abstrakci, stačí se podívat na čísla z léta 2026. Česko se na světový šampionát vrátilo po dvaceti letech a skupinu opustilo bez jediné výhry:
- Korea 2:1 Česko
- Česko 1:1 Jihoafrická republika
- Česko 0:3 Mexiko
Tři zápasy, jeden bod, konec. Výsledky samy o sobě bolely, ale Radova kritika míří hlouběji, na herní projev. Žádná pasáž z turnaje podle něj nenabídla odvahu a kvalitu výstavby srovnatelnou s tím, co Češi ukázali v oslabení proti Anglii. Jinými slovy: na šampionátu chyběl plán, který by byl čitelný zvenčí.
Denia jako první zahraniční experiment
Santi Denia byl jmenován 31. července 2026 na mimořádné tiskové konferenci FAČR. Stal se prvním zahraničním trenérem české reprezentace v historii, dostal dvouletou smlouvu s opcí a nahradil Miroslava Koubka. Španěl nepřišel do snadného prostředí, skupina A3 Ligy národů mu nadělila Španělsko, Anglii a Chorvatsko.
Právě proto mají herní signály z prvních dvou zápasů vyšší váhu. Nejde o přátelák s outsiderem, kde se kombinace daří snadno. Jde o elitní konkurenci, kde každá chyba ve výstavbě trestá. A přesto kapitán Ladislav Krejčí po zápase mluvil o „novém procesu“ a o tom, že si tým i v deseti „udržel tvář a snažil se hrát“. Denia sám řekl, že nepochybuje o správné cestě a cítí důvěru hráčů.
Verdikt ještě nemá razítko
Dvě porážky, 1:2 s Chorvatskem a 0:2 s Anglií, jsou zatím jediný soutěžní vzorek pod novým koučem. Herní projev je jedna věc, body druhá. Skutečná validace přijde rychle: 3. října čeká Česko zápas ve Španělsku, o tři dny později odveta v Anglii. Listopad přidá domácí duel se Španělskem a výjezd do Chorvatska.
Podle nás je nejsilnější signál právě v tom, že změna přišla rovnou proti soupeři, kde se nedá schovat za slabší kvalitu protivníka. Šulcova červená karta mohla být alibi pro návrat k dlouhým balonům. Místo toho Češi kombinovali dál. To není výsledek, to je princip. A principy se měří v měsících, ne v jednom zápase.
Poprvé od letního šampionátu působil český tým jako mužstvo s čitelným plánem. Jestli ten plán vydrží i pod tlakem výsledkové krize, rozhodne podzim.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner