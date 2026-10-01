Američané ho označili za selhávající, Sověti ho nahradili Šilkou. Proti dronům se ZSU-57-2 vrací do hry

Tovární označení Objekt 500 nese samohybná protiletadlová zbraň, která vstoupila do sovětské výzbroje v polovině 50. let. Kanony S-68 sdílely munici i balistiku s taženým protiletadlovým dělem S-60, což zjednodušovalo zásobování. Cyklická kadence 105 až 120 ran za minutu na hlaveň v praxi klesala zhruba na 70 ran, protože obsluha dobíjela ručně pětinábojovými klipy z obou stran věže. Účinný šikmý dostřel proti vzdušným cílům sahal přibližně na 4 000 metrů.
Proč čtyři ZSU-57-2 nezmohly tolik co šest tažených kanonů
Celé řízení palby obstarával optický mechanický reflexní zaměřovač. Žádný vyhledávací radar, žádný sledovací radar, žádný automatický výpočet předsazení. Vozidlo nemohlo vést mířenou palbu za jízdy, věž se otáčela pomaleji, než vyžadovaly cíle proudové éry, a v noci bylo prakticky nepoužitelné. Náměr do +85 stupňů a odměr přes celých 360 stupňů tak platily jen potud, kam obsluha za denního světla dohlédla.
Americký vojenský hrozbový manuál uvádí, že baterie čtyř ZSU-57-2 měla nižší protiletadlovou účinnost než šest tažených kanonů S-60 řízených radarem SON-9 nebo RPK-1. Čtyři pásová vozidla tedy prohrála se šesti levnějšími děly, která se sama o sobě nikam nedovezla, zato viděla. Rozhodovala elektronika, ne váha techniky.
Sověti z toho vyvodili důsledky poměrně rychle. Nástupnická ZSU-23-4 Šilka, u které americká armáda výslovně píše, že vznikla jako náhrada za „selhávající ZSU-57-2“, dostala čtyři hlavně ráže 23 milimetrů s kadencí 800 až 1 000 ran za minutu na hlaveň, vestavěný radar a schopnost střílet za jízdy.
Co zvládne jeden zásah 57mm střelou a kde ZSU-57-2 končí
Proudové letouny létaly vysoko a rychle, přesně mimo dosah mechanického zaměřovače. Jednocestné drony typu Šáhid nebo Geraň se pohybují nízko, relativně pomalu a po předvídatelnějších trasách. Proti takovému cíli nemusí být vlastní radar podmínkou, pokud polohu předá jiný senzor, pozorovatel nebo síť velení.
Jeden zásah 57mm střelou dron zničí a dvě těžké hlavně dokážou během chvíle zasytit municí pěkný kus oblohy. To je celé jádro úvahy o návratu starého vozidla: proti pomalému a levnému cíli může stačit i primitivní palba, pokud ji někdo navede.
Proti malým FPV dronům, vláknově naváděným prostředkům nebo manévrujícím cílům v noci je ZSU-57-2 bezmocný. Bez radaru, bez noční optiky a s ručním dobíjením šance na zásah rychle padá. Označení metla nebes je publicistická zkratka, technické hodnocení z něj dělat nelze.
Gepard vidí na 15 kilometrů, ZSU-57-2 jen tam, kam ukáže obsluha
Německý Flugabwehrkanonenpanzer Gepard je vrstevník z doby studené války a rozdíl mezi oběma vozidly je poznat na každém parametru. Gepard nese dva kanony Oerlikon KDA ráže 35 milimetrů s praktickou kadencí kolem 1 100 ran za minutu dohromady, zatímco ZSU-57-2 se svými zhruba 140 ranami zaostává téměř osminásobně. Účinný dosah proti vzdušným cílům činí u Gepardu 5 500 metrů proti přibližně 4 000 metrům sovětského vozidla.
Podstatnější je ale to, co ZSU-57-2 nemá vůbec. Gepard má vyhledávací radar s dosahem 15 kilometrů, sledovací radar, automatický výpočet předsazení, noční schopnost za každého počasí a může střílet za jízdy. Podle Bundeswehru si nízko letící cíle sám vyhledá, sleduje je a ničí i za zhoršené viditelnosti.
Agentura Reuters v září 2023 popsala konkrétní ukrajinský Gepard, který od prvního nasazení sestřelil pět dronů Šáhid, tedy v tomto malém vzorku stoprocentně. Jeden výstřel z Gepardu stojí méně než tisíc dolarů, Šáhid se odhaduje zhruba na 20 000 dolarů. Pro ZSU-57-2 podobně ověřená veřejná čísla k dispozici nejsou.
Ukrajina nasazuje věže řízené umělou inteligencí a Česko rakety RBS-70NG
Prezident Zelenskyj v únoru 2026 označil protivzdušnou obranu krátkého dosahu zaměřenou na úderné drony za samostatnou prioritu. Ukrajinské pozemní síly oficiálně provozují Gepardy, Skyranger 35, kanony ZU-23, Stingery a mobilní palebné skupiny. V březnu 2026 vláda představila dron-interceptor JEDI Shahed Hunter a v květnu 2026 ministerstvo obrany oznámilo nasazení věží řízených umělou inteligencí, které mají ničit drony stiskem jediného tlačítka. ZSU-57-2 se v žádném z těchto přehledů neobjevuje.
Česká armáda po starých kanónových vozidlech nesahá vůbec. Blízkou vrstvu protivzdušné obrany tvoří systém RBS-70NG, který zvládá cíle do výšky 5 000 metrů a vzdálenosti 9 000 metrů, a k tomu se buduje SHORAD SPYDER. Armáda zároveň provozuje osm mobilních 3D radarů ELM-2084 a investuje do elektronického boje prostřednictvím systémů STARKOM a pasivního sledovacího systému DPET/VERA NG. Dodávky SPYDERu jsou plánované do roku 2027.