Které doplňky mají skutečně smysl – a které jen dobře zní? Velký reality check

Jenže právě v tom je háček. Většina těchto slibů stojí na zjednodušení. Ne na lži, ale na vytržení z kontextu. A pokud se v tom chceš opravdu vyznat, potřebuješ udělat jednu věc: přestat se ptát „co funguje?“ a začít se ptát „pro koho, kdy a proč?“.
Proč doplňky vůbec vznikly
Doplňky stravy mají nejpevnější oporu ve chvíli, kdy řeší konkrétní potřebu – například prokázaný nedostatek určité živiny, situaci, kdy jí člověk nepřijímá dost ze stravy, nebo specifický účel, pro který máme rozumné důkazy.
Právě u prevence a řešení nutričních deficitů patří jejich přínos k nejlépe doloženým. Mnohem méně jistoty máme ve chvíli, kdy se stejný princip přenese na zdravého člověka a doplněk se začne prodávat jako univerzální cesta k větší energii, delšímu životu nebo lepšímu výkonu.
Problém tedy není v samotném principu suplementace. Vzniká spíš ve chvíli, kdy se z konkrétního použití stane obecný příslib „lepšího fungování“ bez ohledu na výchozí stav, jídelníček, zdravotní situaci nebo dávku.
Doplňky, které mají reálný základ
Některé doplňky mají velmi dobře popsané účinky, ale každý v trochu jiném kontextu. Vitamin D je nezbytný pro zdraví kostí a jeho doplnění má jasný význam při nedostatečném stavu.
Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA například prokazatelně snižují triglyceridy, zatímco jejich další kardiovaskulární účinky závisejí na konkrétní populaci, dávce i použitém přípravku. U hořčíku existují skupiny lidí se zvýšeným rizikem nedostatečného příjmu nebo ztrát, ale skutečný symptomatický deficit není u jinak zdravých lidí běžný.
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Trochu jiný příběh je kreatin. Nejde o „doplnění běžného deficitu“, ale o jednu z nejlépe prozkoumaných látek ve sportovní výživě. Výzkum podporuje jeho přínos zejména pro výkon při krátké intenzivní zátěži a ve spojení se silovým tréninkem také pro nárůst beztukové hmoty. Meta-analýza z roku 2024 například zjistila, že přidání kreatinu k odporovému tréninku vedlo v průměru k většímu nárůstu svalové hmoty než samotný trénink.
Právě na těchto příkladech je krásně vidět, proč neexistuje jedna odpověď na otázku, zda „doplňky fungují“. Některé ano velmi dobře – ale pouze pokud zároveň řekneš, na co, pro koho a za jakých podmínek.
Doplňky, které fungují… ale jen někdy
U další skupiny je obrázek mnohem méně jednoznačný. Glutamin nebo arginin mohou v některých specifických situacích vykazovat efekt, výsledky se ale mění podle populace, dávkování a toho, co přesně studie měří.
U glutaminu například výzkum sportovního výkonu nepřináší jednoduchý univerzální benefit, zatímco u argininu některé analýzy našly zlepšení vybraných výkonových parametrů, jiné sledované účinky potvrzené nebyly.
To je přesně prostředí, ve kterém marketing snadno předběhne vědu. Výsledek získaný u určité skupiny lidí nebo při konkrétní dávce se převede na mnohem jednodušší sdělení: „Tohle funguje.“ Jenže chybí zbytek věty.
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Doplňky, u kterých hype často předbíhá jistotu
Pak existují látky, kolem nichž vyrostl marketing rychleji než jistota, co od nich může čekat běžný zdravý člověk. Patří sem například takzvané „NAD+ boostery“, tedy prekurzory jako NMN nebo NR, resveratrol, berberin či různé koncentrované produkty ze spiruliny a dalších řas. Důležité je, že nejde o jednu kategorii stejně slabých doplňků. Kvalita důkazů se mezi nimi výrazně liší.
U NMN například studie ukazují, že suplementace dokáže zvýšit hladinu NAD+, ale z toho ještě automaticky neplyne slíbený „anti-aging“ efekt a výsledky klinických studií pro konkrétní zdravotní přínosy zůstávají podstatně méně přesvědčivé. U resveratrolu máme téměř dvě stovky klinických studií napříč řadou indikací, přesto systematický přehled nenašel dostatečně přesvědčivé podklady pro jeho doporučení v konkrétní zdravotní péči.
Berberin má naopak poměrně zajímavá data například pro některé ukazatele metabolismu glukózy a tuků. Ani tady ale není na místě překládat výsledky do univerzálního slibu hubnutí nebo „přírodního Ozempicu“, jak to občas dělá sociální síť. Novější meta-analýzy sice nacházejí příznivé změny některých metabolických parametrů, zároveň ale požadují kvalitnější randomizované studie a výsledky se netýkají automaticky každého zdravého člověka.
U spiruliny jsou zase doložené některé zajímavé efekty například na krevní lipidy nebo krevní tlak v konkrétních populacích, ale ani to z ní nedělá univerzální „superfood“, který vyřeší únavu, imunitu, detoxikaci a půlku lidského organismu najednou
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Největší chyba, kterou děláme
Největší problém není v doplňcích samotných. Je v tom, jak k nim přistupujeme. Často od nich očekáváme, že vyřeší věci, které mají mnohem hlubší příčinu – chronickou únavu, stres, nekvalitní spánek nebo nevyváženou stravu.
Doplňky pak fungují jako náplast. Někdy pomůžou, ale neřeší podstatu problému.
A to je důvod, proč tolik lidí říká, že „nic nefunguje“ – ne proto, že by doplňky nefungovaly vůbec, ale protože od nich očekávají víc, než mohou nabídnout.
Jak o doplňcích přemýšlet chytřeji
Mnohem užitečnější přístup je vnímat doplňky jako nástroje, ne jako řešení. Znamená to ptát se, jestli máš důvod je užívat, jestli řeší konkrétní potřebu a jestli zapadají do tvého celkového životního stylu.
Ve chvíli, kdy funguje základ – tedy spánek, strava, pohyb a práce se stresem – mohou doplňky dávat smysl jako jemná podpora. Bez tohoto základu ale většinou zůstávají jen drahým experimentem.
Takže… mají smysl?
Ano, ale ne tak, jak se často prezentují. Doplňky nejsou zkratka k lepšímu tělu ani rychlé řešení problémů. Jsou to malé dílky, které mohou pomoci, pokud víš, kam je zasadit. A právě v tom je rozdíl mezi tím, co „dobře zní“, a tím, co skutečně funguje.
❣️ Redakční poznámka: Informace v tomto článku slouží ke vzdělávání a inspiraci, nikoli jako náhrada odborného lékařského posouzení. Každé tělo je jiné – pokud uvažujete o léčbě nebo zákroku, poraďte se se svým lékařem.
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Zdroje: National Center for Complementary and Integrative Health – 5 Tips: What Consumers Need To Know About Dietary Supplements [1], NIH Office of Dietary Supplements – Vitamin D: Fact Sheet for Health Professionals [2], NIH Office of Dietary Supplements – Magnesium: Fact Sheet for Health Professionals [3], NIH Office of Dietary Supplements – Omega-3 Fatty Acids: Fact Sheet for Health Professionals [4], Journal of Strength and Conditioning Research – The Effect of Creatine Supplementation on Resistance Training-Based Changes to Body Composition [5], Current Diabetes Reports – Effects of Nicotinamide Mononucleotide on Glucose and Lipid Metabolism in Adults [6], International Journal of Molecular Sciences – Resveratrol for the Management of Human Health: How Far Have We Come? [7], Frontiers in Pharmacology – Efficacy and Safety of Berberine on the Components of Metabolic Syndrome [8], Clinical Nutrition – The Effect of Glutamine Supplementation on Athletic Performance, Body Composition, and Immune Function [9]. IMG AI GENERATED